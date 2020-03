Puig crida a la solidaritat: "Valenciana, valencià, tens una missió, el teu poble et necessita"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha demanat ajuda a la ciutadania per a superar l'emergència sanitària davant el Covid-19 i ha fet una crida a la "responsabilitat, a la prevenció i a la solidaritat". "Valenciana, valencià, el teu poble et necessita. Tu eres necessari per a superar aquesta crisi com més prompte millor".

Així ho ha expressat el cap del Consell en un missatge institucional en la nit d'aquest diumenge, en el qual ha apel·lat a la solidaritat històrica mostrada per la Comunitat Valenciana. "Al llarg de la història, -ha recordat- els valencians hem superat altres moments difícils: crisi, guerres o desastres naturals. En eixos moments, l'esforç de la societat -de cadascuna de les persones del nostre poble-, va ser la clau per a tirar avant".

"Ara, enfront de la pandèmia del coronavirus i en l'actual estat d'alarma que ha decretat el Govern, hem de recobrar l'esperit d'aquelles ocasions històriques. En la nostra memòria col·lectiva brilla la riuada de solidaritat de tota la gent que llevava fang i ajudava als altres quan el riu Túria es va desbordar, o quan la pantanà de Tous o la DANA del Baix Segura van causar la devastació. Eixa és la nostra millor bandera", ha asseverat.

El president ha llançat una crida "a la responsabilitat, a la prevenció i a la solidaritat" perquè és "fonamental que tots i totes contribuïm a aquesta crisi per a ajudar i protegir als nostres familiars, als nostres amics, als nostres veïns".

Per a això, ha subratllat les pautes de comportament per a previndre el contagi del coronavirus: "Llavant-nos les mans, preservem la salut dels altres; evitant desplaçaments, frenem el contagi; reduint els contactes directes, minorem la infecció; alliberant la sanitat quan no siga indispensable, afavorim que els casos més urgents puguen ser atesos per uns professionals que s'estan deixant la pell per la nostra salut i que s'han convertit en els nostres herois".

Igualment, ha incidit: "Comprant els aliments i productes necessaris -i no més dels necessaris-, permetem una vida més normal a la resta de la gent, i seguint les instruccions de les autoritats sanitàries, ajudem a evitar la destrucció de treball i el tancament d'empreses".

"Disciplina social"

Puig ha manifestat que "en aquests moments, la disciplina social és bàsica". I ha postil·lat: "Tots i totes hem de ser disciplinats. Ningú pot ser irresponsable. Insistisc: no són dies fàcils. Ni per a la ciutadania ni per als governants".

Ha al·ludit a la conferència de presidents autonòmics celebrada aquest matí, on els dirigents han coincidit en la necessitat d'anar tots a l'una per a superar aquesta crisi. "Perquè la superarem", ha afirmat.

El cap del Consell ha recalcat que comparteix amb tots els ciutadans "la tristesa per les persones que han mort o estan malaltes en la Comunitat Valenciana, en la resta d'Espanya o en el món, així com la preocupació, especialment pels majors i pels més vulnerables, que no estaran sols".

"Però estic segur -ha continuat- que vosaltres compartireu amb mi la responsabilitat, l'esforç i el sacrifici que hem demostrat en les grans ocasions. Valenciana, valencià: El teu poble et necessita. La Generalitat et necessita. Tu eres necessari per a superar aquesta crisi com més prompte millor. Tu eres imprescindible per a superar-la amb els menors danys per a la salut, que és el més important, i per al treball i l'economia de tots".

I ha acabat: "Tens una missió. En tu confie. Confia tu en les autoritats sanitàries i en la ciència. És el moment de fer pels altres el que voldries que feren per tu, pels teus. Junts, tots units, com una gran família que no deixa a ningú arrere, tirarem avant. Esforç, responsabilitat i confiança".