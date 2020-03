Mercadona adopta una serie de medidas para proteger la salud de clientes y trabajadores

Entre la recomendaciones a los clientes, de las que estarán informados tanto a través de los miembros de la plantilla de Mercadona, como por medio de cartelería, megafonía y redes sociales, se encuentran las siguiente: Acudir una sola persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos); que las personas que formen parte de los grupos de riesgo, como ancianos y personas con enfermedades crónicas no hagan la compra; espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento; hacer la compra con agilidad y rapidez, y pagar de forma preferente con tarjeta.

Las tiendas permanecerán abastecidas, el suministro de productos básicos y de primera necesidad está más que garantizado, por lo que no hay que adquirir productos de manera innecesaria productos.

Se controlará el aforo de los supermercados y se señalizará la distancia mínima exigida entre personas. La responsabilidad de ordenar el aforo interior de la tienda será del responsable del establecimiento y, en su caso, de la persona o del agente de seguridad privada designado.

Cada establecimiento tendrá concretado el aforo máximo que garantice la distancia preventiva de 1 metro entre cualquier persona. No se permitirá el acceso una vez completo dicho aforo, mientras no abandonen el establecimiento otros clientes.

La responsabilidad última de cumplir las recomendaciones recae en las propias personas que deben respetarlas, y se debe utilizar guantes para manipular los productos perecederos, han señalado desde la compañía.

El horario de apertura de las tiendas de Mercadona será de 9.00 a 20.00 horas, si bien, y dada la excepcionalidad de la situación, se irá adaptando a las circunstancias cambiantes, modificaciones que, de llevarse a cabo, serán comunicadas en cada momento, han precisado desde Mercadona.

Con el objetivo de proteger la seguridad alimentaria, no se admitirán, en ningún caso y bajo ningún concepto, devoluciones de producto.

MEDIDAS INTERNAS

Asimismo, Mercadona ha tomado medidas para reforzar la salud y seguridad de sus trabajadores, entre las que se encuentra la entrega por la empresa de los utensilios de higiene y prevención necesarios, y la adopción de los criterios específicos respecto a la salud.

Igualmente, se han reforzado los procesos de desinfección y limpieza diarios de las instalaciones con servicios externos.