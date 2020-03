FEHM y ACH piden "poder tramitar los ERTE necesarios al amparo de la fuerza mayor asociada al Covid-19"

Según han opinado FEHM y ACH este domingo en un comunicado, "se precisan medidas urgentes de índole laboral, en especial aquellas que están relacionadas con la simplificación y agilización de los ERTE con efecto retroactivo y el reconocimiento de situaciones como el actual estado de alarma de una fuerza mayor para su representación."

Al respecto, también han demandado que "ante la falta de liquidez provocada por la inactividad, se suspenda la obligación de pago de cotizaciones por parte de la empresa, mientras que, del lado de la persona trabajadora, se contemple el acceso a la protección por desempleo sin exigir periodo de carencia y sin perjuicio de reconocimiento de futuras prestaciones por desempleo".

Asimismo, la presidenta de FEHM, María Frontera, ha trasladado esta "máxima" preocupación a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y al conseller de Modelo Económico, Turismo yTrabajo, Iago Negueruela.

"Lamentablemente ya hemos sido excluidos en otras ocasiones de otras medidas y no queremos que vuelva a suceder. Agradezco el compromiso que ha manifestado, en respuesta a nuestra petición, la ministra Maroto. Igualmente he solicitado que las medidas a adoptar no sean solo para Pymes y autónomos, sino que se hagan extensivas a todas las empresas fijando los requisitos necesarios. Estamos ante una crisis global y las medidas también deben de ser globales, sin exclusión. Está en juego salvar el tejido empresarial para que pueda seguir generando empleo en el futuro", ha expresado.

CIERRE DE HOTELES Y SALIDA DE TURISTAS

Por otro lado, FEHM y ACH han considerado que hubiese sido "más efectivo" que el cierre obligado de hoteles se hubiera incluido en el Real Decreto 463/2020. Si bien, han destacado que lo "más urgente" es garantizar la seguridad de clientes y trabajadores y organizar la salida ordenada de clientes hacia sus países de origen.

En este sentido, ha anunciado que ha sido remitida a los hoteles una circular -en castellano, inglés y alemán- en la que se informa a los clientes de que su obligación es asumir el Real Decreto ya que, de no hacerlo, podrían ser sancionados por las autoridades.

Además, se les traslada que contacten "urgentemente" con el tour operador y a los clientes con reserva directa se les indica que deben gestionan su regreso.