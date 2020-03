Madame de Rosa anuncia que vuelve a trabajar de enfermera debido a la emergencia del coronavirus

Madame de Rosa anunció este sábado que volvía a trabajar como enfermera a partir del lunes. Debido a la situación de emergencia que atraviesa el país, ha querido dejar el mundo de la moda para contribuir en los hospitales volviendo a desempeñar su anterior oficio.

"Me ha costado mucho tomar esta decisión porque el miedo está ahí, el miedo de contagiar a mi familia, pero creo que si todos pensásemos no habría nadie trabajando en los hospitales", confesaba la influencer. "Me sentía en la obligación moral de hacerlo".

Avisaba así a sus seguidores que debido a esto no iba a poder seguir creando contenido para sus redes sociales mientras durara la cuarentena. "Quiero ayudar a mis compañeros, quiero ayudaros a vosotros".