El Estado Islámico pospone sus atentados terroristas en Europa por el coronavirus

El grupo terrorista Estado Islámico ha publicado en el diario al-Naba una "guía desde la Sharia (ley islámica)" con medidas a seguir para prevenir el coronavirus entre sus fieles, según Daily Mail.

Entre las pautas, se encuentra la de no viajar a países europeos. Algunos de los terroristas ya se encontraban en el continente, debido a que es uno de los principales objetivos del grupo, por lo que aconsejan "que el que esté sano no vaya a visitar al enfermo y el que esté enfermo no vaya a visitar al sano".

ISIS considera que la enfermedad "no te llegará si no te lo ha prescrito Dios", pero aun así quiere mantener a sus seguidores alejados del virus. "Lávate las manos nada más levantarte, no dejar los recipientes con comida o bebida al descubierto, taparse la boca al estornudar o toser", son algunas de las indicaciones que ha hecho la organización.