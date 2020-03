Coronavirus.- Ford Almussafes tanca una setmana per a previndre l'expansió del COVID-19

La fàbrica tenia prèviament planejats tres dies de no producció aquesta setmana de dimecres 18 a divendres 20 de març i davant la situació actual del COVID-19, ha decidit tancar la planta durant la setmana completa del 16 de març. Durant aquest temps, la direcció anirà "monitoritzant la situació i decidirà els següents passos a seguir", afig el comunicat.

Aquest tema serà tractat en la reunió ja convocada prèviament amb els sindicats aquest dilluns 16, a les 15.00 hores, per a negociar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de caràcter extintiu que l'empresa ha plantejat per a 410 persones a Almussafes (València), la majoria, 255, en l'àrea Assy (Muntatge). La resta, 102, en Carrosseries; 30 en Pintures; 12 en Qualitat i 11 en l'àrea de Logística.

En aquesta trobada, s'abordarà com actuar davant el problema sanitari i s'"avaluarà la situació", ha explicat el president del Comité d'empresa i portaveu d'UGT en Ford Almussafes, Carlos Faubel. La paralització de l'activitat fabrica "de manera preventiva" era una cosa que ja havia plantejat aquest sindicat des de dijous passat davant la "preocupant" situació del coronavirus. En la reunió d'aquest dilluns caldrà veure també com repercuteix en els "milers de llocs de treball" de la planta i com afecta la negociació de l'ERO, ha explicat Faubel.

També des de STM apuntaven l'aquest setmana la possibilitat de "deixar de produir temporalment" davant l'avanç del coronavirus, mentre des de CCOO havien proposat utilitzar els dos dies de jornades industrials que els quedaven als treballadors els dies 16 i 17 de març, ajuntant amb les vacances, per a no tornar a la planta fins al 23 de març.

La companyia automobilística ha assegurat que estan "seguint amb rapidesa el protocol establit", incloent la identificació i aïllament de tots els empleats que han tingut contacte proper amb els empleats afectats i han insistit que seguiran "tots els passos necessaris" perquè el risc derivat d'aquesta situació siga minimitzat.