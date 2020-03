Coronavirus.- Aplaudiments als sanitaris, música des de balcons i falles a casa tracten d'amenitzar el confinament

La declaració de l'estat d'alarma i la limitació de moviments dels ciutadans per a contindre la propagació de la pandèmia ha motivat que entitats, col·lectius i ciutadans de la Comunitat Valenciana promoguen diverses iniciatives a través de les xarxes socials.

La primera d'elles ha sigut l'aplaudiment que els ciutadans van dedicar als professionals sanitaris des dels seus balcons a les 22 hores d'aquest dissabte. En ocasions, aquest aplaudiment va estar acompanyat a més de l'Himne d'Espanya, de l'himne regional, 'casserolades', llums i fins a algun foc artificial.

L'homenatge, que es va secundar àmpliament i que algunes persones van ampliar al personal dels supermercats, es va convocar a través de les xarxes socials i del servici de missatgeria de WhatsApp, on ja circulen crides a repetir el gest aquest diumenge.

Per la seua banda, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha convocat els músics de la Comunitat Valenciana a interpretar des dels seus balcons 'Paquito el chocolatero' i 'Amparito Roca' el 19 de març, festivitat de Sant Josep, a les 12 hores, en una iniciativa batejada com el 'Festival dels balcons'.

"Ser músic és, també, estar en els moments difícils. Perquè som la Terra de la Música, perquè som solidaris, perquè portem la música en l'ADN... i perquè som el territori amb més músics per metre quadrat, ara també anem a donar la nota", ha manifestat la FSMCV a través de les seues xarxes, sota l'hashtag #FestivalDelsBalcons.

Un dels impulsors d'aquesta proposta és l'humorista Eugeni Alemany, que ha detallat que els milers de músics de les 550 bandes de la Comunitat Valencia tocaran des de finestres i balcons, des de tots els punts del territori valencià, en un concert "per a rebre la primavera".

Una altra cadena de missatges que s'està difonent per xarxes va més enllà i proposa tot un 'Programa de confinament'. Així, convida al fet que aquest dissabte, 15 de març, la gent comence a fabricar el seu propi ninot de falla, que ho il·lumine, fotografie i ho compartisca per xarxes amb els hashtags #totsaunaveu, #yomequedoencasa o #falles2020.

Per a aquest dilluns, 16 de març, la iniciativa proposa que a les 18 hores els ciutadans canten 'Resistiré' des dels seus balcons i finestres. Per al 19 de març, a més del #FestivalDelsBalcons a les 12 hores, crida a encendre les llums dels mòbils o vetles, "senyal del foc que caracteritza els valencians", des del balcó per a fer sonar també l'himne de la Comunitat Valenciana.

Paral·lelament, i també en relació a les Falles, s'ha convocat a col·locar un mocador faller en els balcons des d'aquest dissabte i fins al 19 de març. D'aquesta iniciativa s'ha fet ressò el regidor de l'Ayuntmaiento de València i exresponsable de Cultura Festiva, Pere Fuset: "Mentre dure la crisi, els balcons seran les trinxeres on mostrar la nostra alegria de viure".