Elisabet Benavent juega con los roles de género en su nuevo libro: "Las niñas pueden ser princesas y piratas"

Así lo ha aseverado BetaCoqueta -como se la conoce en redes sociales- en una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación en València de la novela 'Un cuento perfecto' (Suma de Letras).

Se trata de una historia protagonizada por una chica que aparentemente lo tiene todo y un chico que no tiene nada y en la que se explora el significado del éxito. Con este objetivo, el libro echa mano de ironía y humor y reflexiona acerca de las imposiciones sociales, la presión del grupo y la autoexigencia. Todo, promete Benavent, con un final "sorprendente".

La autora celebra la buena acogida que está recibiendo por parte de todos los lectores esta vuelta de tuerca a los estereotipos de género. David, el protagonista, "es el más feminista de mis personajes masculinos, no tiene prejuicios ni ningún tipo de atadura mental, mientras que Margot es una mujer fuerte que va creciendo conectando con sus emociones", explica.

La autora agrega que "la gente joven está más abierta a los cambios pero a la hora de recibir esta novela no ha habido diferencias entre generaciones". "Tengo la suerte -apostilla- de tener seguidores desde la adolescencia hasta los más de 60 años".

"EMOCIONES UNIVERSALES"

Benavent explica este fenómeno en el hecho de que, "al final, todos partimos de un imaginario común de emociones universales" y el tipo de literatura que ella cultiva "hace preguntas sobre cómo gestionamos nuestra experiencia vital".

La escritora, muy prolífica, tiene varias 'aventuras' en marcha, entre las que destaca el próximo estreno en Netflix de su saga de 'Valeria'. "He visto los primeros capítulos y me he divertido mucho, creo que va a conectar con una generación y es visualmente preciosa", comenta ilusionada.

Otra de sus obras, 'Canciones y recuerdos', se convertirá en 2021 película y por estas razones, su próximo libro se hará esperar unos meses más y no saldrá a principios del año que viene como suele ser habitual, avanza.