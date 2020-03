Tu horóscopo diario: domingo 15 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 15 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Deberás hacer frente a problemas de orden doméstico que no tienen importancia, pero que llegan en un momento poco oportuno y pueden dejarte cierto agotamiento mental. Procura tomártelo con calma y si lo ves complicado, pide ayuda.

Tauro

Un vecino o una persona a la que no conoces demasiado puede serte hoy de gran ayuda para un tema relacionado con la búsqueda de vivienda o algo que te está costando cierto trabajo encontrar. Habrá gente muy generosa a tu alrededor. Agradécelo.

Géminis

Vas a encontrar eso que buscas antes de lo que piensas y será algo que cambiará tu manera ver las cosas o tu modo de actuar. Ya no estarás más en la retaguardia y darás un paso al frente porque lo importante es que lo intentes, sea lo que sea, sin miedo.

Cáncer

No querrás ahora más compromisos de ningún tipo con ciertas personas que ya no te interesan como antes y eso es algo que forma parte de tu intimidad y que no debes de explicar a nadie si no te apetece. Déjalo claro a quien te pregunte o insista en el tema.

Leo

Prudencia con los planes que impliquen mucho dinero ya que pude haber cierta pérdida o un mal control que te lleve a gastar algo que no te interesa o que se sale de tus posibilidades. No es cuestión de que pidas prestado, es algo que puede desestabilizarte.

Virgo

Disfrutarás de todo lo que hay a tu alrededor, pero sobre todo si estás fuera de casa, en contacto con la naturaleza o con animales y te está dando el aire, tus energías se renuevan y te sientes muy a gusto, en el lugar perfecto. Formas parte de un todo que te inspira.

Libra

A veces no estás muy de acuerdo con tu pareja y eso te lleva a estar distante emocionalmente de ella, al menos por un tiempo. Pero no te calles esto, dile sinceramente lo que piensas de ese asunto en concreto y tal vez puedas solucionarlo.

Escorpio

Escucha a alguien que va a darte un buen consejo sobre un tema afectivo que ahora necesitas más que nunca. Quizá ha llegado la hora de sentarte a hablar en serio con alguien de la familia con quien tienes un problema y no puedes negarte a ello.

Sagitario

Tus planes de hoy son muy relajados y no vas a dejar que nadie interfiera en ellos, aunque quizá por la mañana te apetecerá salir a dar un paseo o tomar algo con gente cercana. Si estás solo o sola, aprovecharás para hacer esas cosas que te hacen feliz.

Capricornio

Saltarás como un resorte si alguien te pone un poco en evidencia o dice en público algo que consideras un secreto o perteneciente tu vida privada. Intenta no alterarte demasiado ni darle mucha importancia. Cuanto menos te alteres, mejor.

Acuario

Jornada muy casera en la que vas a estar con mucha tranquilidad durante todo el día aunque también aprovecharás para charlar distendidamente con alguien que está lejos o en el extranjero. Esa comunicación será emocionalmente muy intensa.

Piscis

Si has decidido alejarte de una persona, quizá un familiar muy arcano, por una falta de entendimiento total, puede servirte para darle un tiempo de reflexión. Deja que las aguas se calmen porque si llevas razón y te ha herido, volverá para pedirte perdón.