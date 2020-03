Las 10 frases de Sánchez en el anuncio de las medidas del estado de alarma

España está en estado de alarma. Ya sí. La crisis del coronavirus ha encendido la emergencia nacional, y el Gobierno ha aprobado este sábado un Real Decreto con las medidas a tomar en los próximos catorce días. El presidente Pedro Sánchez lo ha anunciado en rueda de prensa, y ha dejado varias frases al respecto sobre los pasos dados por el Ejecutivo.

"España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias".

"Esta no es una situación estática, los escenarios son cambiantes y las respuestas se han ido adaptando".

"La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante quince días, que podrán ampliarse bajo la aprobación del Congreso".

"Para el ejercicio de las funciones contempladas, bajo mi dirección serán delegadas Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, José Luis Ábalos y Salvador Illa".

"Todos los cuerpos de policía de las comunidades autónomas quedarán bajos las órdenes directas del ministro del Interior".

"Dispondremos de la actuación de las fuerzas armadas, el Ejército ya está preparado para ello".

"Los ciudadanos solo podrán transitar la vía pública para: adquisición de alimentos, productos farmacéuticos asistencia centros sanitarios, desplazamiento al trabajo, vuelta al domicilio, asistencia y cuidado a mayores, dependientes y asistencia a entidades financieras".

"Que no quepa duda, unidos saldremos adelante, unidos venceremos al virus".

"Todos y cada uno de los presidentes autonómicos deberán dejar al lado sus diferencias. No hay colores políticos, no hay ideologías, no hay territorios".

"El virus pasará, y nos dispondremos para la siguiente fase, que es la de la recuperación social y económica".