Feijóo y Urkullu reúnen el lunes a los partidos para analizar si se suspenden las elecciones gallegas y vascas

La crisis del coronavirus está monopolizando los esfuerzos de todos los gobiernos y administraciones, tanto a nivel local como autonómico. Y, por ello, el próximo lunes los presidentes gallego y vasco, Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu, se reunirán con los principales partidos de sus comunidades para analizar la posible cancelación de las elecciones autonómicas del 5 de abril y, sobre todo, las vías legales para hacerlo.

Desde hace días, cuando la crisis del coronavirus comenzó a tomar fuerza, tanto Feijóo como Urkullu han deslizado esta posibilidad, sin darla por hecha pero sí dejando la puerta abierta a una decisión que no tendría precedentes en la historia democrática de España desde la transición. Y en las últimas horas, mientras el Gobierno central prepara el decreto para instaurar el estado de alarma en España, insistieron en una opción que cada vez cuenta con más posibilidades de tornarse real.

"No hay ningún gallego que esté pensando en las elecciones autonómicas", apuntó Feijóo el viernes, cuando señaló que los comicios "no forman parte de la agenda" del Gobierno gallego, habida cuenta del agravamiento de la crisis. "Las elecciones son secundarias, todos estamos en otra cosa. Solo se podrían celebrar si se da el cien por cien de las garantías y, si no se dan, lo lógico es que no se celebren. Y hoy no se dan las garantías", aseguró.

Feijóo se reunirá este lunes con los partidos gallegos y, posteriormente, trasladará a Sánchez su parecer sobre la posible suspensión de los comicios. Y otro tanto hará Urkullu, que hace unos días admitió que el Gobierno vasco ya lleva días estudiando las vías legales para aplazar la cita. Este mismo sábado, el responsable de Política Institucional del PNV, Koldo Mediavilla, afirmó que "lo único que importa" en estos momentos es afrontar la crisis sanitaria, y las elecciones quedan "en segundo orden".

Los encuentros de Feijóo y Urkullu con los principales partidos de sus respectivas comunidades se producirá un día después del encuentro telemático que mantendrán este domingo todos los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En dicho encuentro se abordarán las medidas a tomar para frenar la expansión del coronavirus, entre las cuáles podría estar la suspensión de las elecciones.