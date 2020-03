Policía Foral alerta de un posible intento de estafa con pruebas del coronavirus

El Gobierno de Navarra ha informado en esta misma red social que Las pruebas domiciliarias del coronavirus las realiza el personal de Salud debidamente identificado. Y ha llamado a denunciar a la Policía Foral en caso de tener constancia de personas que dicen efectuar estas pruebas en nombre de otras entidades.

Por su parte, Cruz Roja ha señalado que no acude a domicilios sin cita previa y que no cobra in situ ningún servicio. Por ello, ha llamado a que, si se tiene constancia de estos casos, denunciarlo a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad.