Caos en los supermercados de Sevilla por el coronavirus: "La gente se ha vuelto loca"

Supermercados sin apenas productos, colas desde las 8.00 horas de la mañana para ser el primero en comprar, empujones… Es lo que desde este viernes se está viviendo en la mayor parte de los supermercados de Sevilla, capital y provincia, donde los propios trabajadores de los establecimientos no salen de su asombro e insisten en que el desabastecimiento no se va a producir como consecuencia del coronavirus.

"La gente se ha vuelto loca", comentaba este viernes a 20minutos la trabajadora de un Mercadona de Sevilla. "Alguno incluso me ha dicho que se ha comprado un tanque de congelados para guardar comida", relataba con cara de estupor. La mayor parte de las estanterías estaban completamente vacías a las 19.00 horas, aunque esa misma trabajadora confirmaba que "a las 14.00 horas, cuando yo he entrado a trabajar, ya estaban así".

Otro de los empleados aseguraba a este medio que el supermercado "está reponiendo como siempre e, incluso, un poco más de lo habitual", pero la ciudadanía "está arrasando". Tanto es así que "desde las 8.00 horas de la mañana estaban haciendo cola en la puerta y, en cuanto hemos abierto, han entrado corriendo como locos". Incluso "han empujado a una compañera que estaba colocando cosas para cogerlas y meterlas en los carros".

Estanterías vacías en un Mercadona de Sevilla. B. R.

También otras cadenas están viviendo la misma situación. "El día de hoy ha sido horroroso, no entiendo qué le pasa a la gente", afirmaba exhausta una cajera del supermercado Día, donde también la mayor parte de las estanterías estaban vacías este viernes.

La situación se ha convertido también en un problema para quienes acuden a hacer "solo" la compra de la semana. "Sabía que estaba habiendo problemas, pero nunca imaginé que me iba a encontrar con esto", cuenta Antonio, un joven de 37 años, soltero, que este viernes intentaba "comprar solo lo que necesito para esta semana". Además, se mostraba muy preocupado porque "tengo que hacerle la compra a mi madre, que es dependiente y no puede salir de casa. Hoy venía a por un litro de aceite, pan y huevos para ella, y no tengo forma de encontrarlos", decía.

Una carnicería de barrio sin apenas productos. B. R.

La aparente histeria colectiva en lo que a alimentación y droguería se refiere ha llegado también a los pequeños comercios. "A primera hora tenía de todo, pero mira cómo estamos ahora, no queda prácticamente de nada", afirmaba el trabajador de una pequeña carnicería de barrio a este medio a las 11.00 horas de este sábado. E insistía: "El lunes a primera hora voy a volver a tener de todo, porque nos han garantizado el abastecimiento".

De hecho, hace tan solo unos días, la Federación de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla (Feicase), aseguraba que "no hay necesidad de hacer un acopio desmesurado de productos alimenticios o de droguería", garantizando el abastecimiento en Sevilla y provincia.