Pimem considera "insuficientes" las medidas para tomadas para proteger a las empresas

Según ha informado Pimem en una nota de prensa, aquellos motivos por los que califican de "insuficientes" las medidas son el "no saber si llegarán a pymes y autónomos; y sobre todo, no saber, si estas ayudas podrán asumir las necesidades económicas de este sector". Al respecto, ha añadido, "no hay que olvidar que pymes y autónomos representan el 96% de empresas de Baleares".

Por eso, ha solicitado que Govern y Gobierno faciliten la tramitación y resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa del Covid-19 para que se aprueben en un plazo "máximo" de 5 días.

Asimismo ha destacado que Alemania está aplicando un paquete de medidas para ayudar a empresas y proteger empleos que, a su juicio, se debería de trasladar a Baleares y España. Entre las medidas, Pimem se ha referido a la puesta en marcha de los avales para empresas "sin límites"; a nivel fiscal, postergar el pago adelantado de impuestos; y a nivel laboral permitir reducir la jornada con garantía de empleo.

"En una situación extraordinaria, y necesitamos que se apliquen medidas extraordinarias para proteger empresas y puestos de trabajo", ha asegurado.

"LOS DESPIDOS EN MASA NO SON LA SOLUCIÓN"

Por otro lado, ha destacado que pymes y autónomos se encuentran en una situación "débil" para hacer frente a la situación, afirmando que el teletrabajo es una opción de la que, ha opinado, "no se podrán beneficiar más allá del 15% de los puestos de trabajo".

En este sentido, ante unos empresarios "muy preocupados" por la situación y el futuro de trabajadores y empresas, Pimem ha asegurado que la opción "no pasa por una extinción masiva de los contratos de los trabajadores. Los despidos en masa no son la solución".

Finalmente, Pimem se ha puesto a disposición del Govern para llegar a soluciones "de consenso" y ha solicitado "responsabilidad y capacidad de dar respuesta" a los efectos económicos derivados del Covid-19.