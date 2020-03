Fruga reclama que a Xunta "rectifique" e garanta o funcionamento de feiras e mercados de alimentación

Neste sentido, Fruga chamou a atención sobre o feito de que se prohiban estas actividades á vez que se "salienta que o abastecemento alimentario está garantido e se blinda a apertura de grandes áreas comerciais, supermercados e hipermercados".

"Precisamente nestes establecementos están a vivirse xa as primeiras situacións de tensión, tendo en conta que numerosos produtos desaparecen dos andeis segundo son repostos, e, en moitos casos, tal reposición non se produce, polo que o desabastecemento está servido apenas a unhas horas da declaración da situación de alerta", criticaron nun comunicado.

Desde a Federación lembraron as "singularidades" de Galicia e "a importancia das feiras e mercados periódicos" no modelo de consumo. Do mesmo xeito, lembran que se celebran ao aire libre e "cunha circulación de persoas nada comparable ás longas e apertadas filas que se están producindo nas caixas de pago dos supermercados".

"Ao mesmo tempo, con estas medidas, milleiros de agricultores que teñen o seu medio de vida na venda directa dos seus produtos, verémonos absolutamente desamparados pola Administración, sen poder dar saída aos nosos produtos e, por tanto, sen ter ingresos mentres duren estas medidas que desde algúns medios dan por feito que poden durar varios meses", resolveron.