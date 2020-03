Ascienden a 112 los casos en Galicia, pero ya se registran las tres primeras altas

De acuerdo con los datos ofrecidos en torno a las 18,00 horas, 45 de los afectados por Covid-19 son del área de A Coruña. Siguen a esta la de Vigo, con 20 casos; Ourense, con 14; Santiago, con 12, Pontevedra, con 11; y la de Ferrol, con 4 -esta mañana se había registrado el primero-.

Asimismo, del total de pacientes que han arrojado positivo, siete permanecen en la UCI, 32 están en unidades de hospitalización y 73 hacen seguimiento domiciliario de la enfermedad.

El alto número de casos registrados en A Coruña se debe al foco relacionado con el centro cívico de Feáns, ya clausurado preventivamente, y varios de los casos están asociados a brotes familiares y son importados de Madrid o Italia.

No obstante, este viernes Sanidade ha informado de que en Galicia ya se han producido las tres primeras altas de afectados por Covid-19, precisamente en el Chuac.

NÚMERO DE INFORMACIÓN

Sanidade ha hecho hincapié una vez más en la importancia de no emplear el número 061 para aclarar dudas o para atenciones no urgentes, dado que podría obstaculizarse la atención de este tipo de emergencias. En caso de dudas o síntomas leves, la población debe llamar al 900 400 116 y, si se sospecha de que se pueda padecer coronavirus, no acudir a centros hospitalarios.

Desde este viernes, el Sergas pone además a disposición de la ciudadanía una página web -