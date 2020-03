Falles.- Ribó a les Falleres Majors: "Açò és només un parèntesi que passarà. Continuarem endavant"

Les màximes representants de les festes i les seues corts s'han reunit aquest divendres amb el primer edil i el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana.

Ribó ha "agraït" el paper adoptat per les dos després de l'ajornament de les Falles per la crisi sanitària del coronavirus i els ha emplaçat a "treballar des de ja mateix per a tindre al juliol unes Falles dignes i excel·lents".

"Açò és només un parèntesi excepcional que passarà. El moviment faller és fort i resiliente. Continuarem endavant", ha manifestat l'alcalde, que ha afegit: "Treballarem tots i totes en la mateixa direcció per a minimitzar els problemes ocasionats a les Falles pel coronaviurs i, per descomptat, per a tractar d'evitar la seua expansió des d'un punt de vista mèdic i epidemiològic, i per a minimitzar les conseqüències d'aquesta pandèmia en l'àmbit econòmic, que a mi personalment em preocupa cada vegada més" per l'afecció que implica en el mercat laboral.

Joan Ribó ha agraït a Consuelo i Carla "el treball de pedagogia i d'espenta" que han fet aquests dies i que és conscient de la il·lusió que tenien davant les festes, però ha insistit: "Al juliol tornarem".

Per la seua banda, Galiana ha volgut reiterar que es prepararan unes Falles "d'acord amb la nova data" i espera que la situació respecte al Covid-19 "es controle quan abans millor".

"Els fallers estem fets d'una altra pasta. Segur que tots farem perquè al juliol tinguem les millors falles de la nostra vida", ha conclòs.