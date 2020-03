Coronavirus.- Sin medidas excepcionales en la base de Morón porque el contingente estadounidense está "fijo"

Fuentes del comité de empresa han indicado a Europa Press que todo el personal civil y militar de la base de Morón, tanto españoles como estadounidenses, está subordinado a los procedimientos preventivos dictados por las autoridades sanitarias españolas y, además, se trabaja en otros protocolos "propios más restrictivos".

No obstante, y según los trabajadores, de momento no media ninguna medida verdaderamente excepcional, lo que lleva al comité de empresa a precisar que el contingente estadounidense que opera en la base de Morón está "fijo" en la misma, es decir que en estos momentos no estaría sujeto a movilidad por cuestiones militares.

No obstante, la base estaría pendiente de que se esclarezca si la declaración del estado de alarma que este sábado aprobará el consejo de ministros, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se traduce en alguna medidas concreta para recintos militares como el de Morón.