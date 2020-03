La OMS: "Europa se ha convertido en el nuevo epicentro del coronavirus"

La OMS considera a Europa como el nuevo epicentro del coronavirus. Según ha anunciado este viernes el director general de este organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia del Covid-19, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China", ha asegurado.

En este sentido, "cada día se informan de más casos (en Europa) de los que se informaron en China durante el apogeo de su epidemia", ha agregado en una rueda de prensa.

"Cualquier país que mire la experiencia de otros con grandes epidemias y piense que eso no les va a pasar ellos está cometiendo un error mortal. Puede pasarle a cualquiera", ha advertido Tedros. Por tanto, desde la organización sanitaria de Naciones Unidas “seguimos apoyando a las países para prepararse y responder”.

En todo el mundo ya se han cuantificado más de 132.000 casos de Covid-19, procedentes de 123 países, y 5.000 personas han muerto, según las cifras aportadas por Tedros este viernes desde la sede de la OMS en Ginebra (Suiza).

Pese a estos datos, el director general del organismo sanitario de Naciones Unidas se ha mostrado "animado" con el hecho de que muchos países estén siguiendo los puntos básicos recomendados por la OMS para prepararse y responder ante el coronavirus. "La mayoría de los países tienen ahora un plan nacional; la mayoría están adoptando un enfoque multisectorial y la mayoría tienen capacidad para realizar pruebas de laboratorio", ha celebrado, y ha recordado que se han enviado casi 1,5 millones de pruebas de diagnóstico a 120 países, así como equipos de protección a 56 y otros 28 están en camino.

En cualquier caso, Tedros no ha cambiado cuál debe ser el objetivo de estos países: "Nuestro mensaje sigue siendo que deben adoptar un enfoque integral. No solo realizar pruebas de detección. No solo el rastreo de contactos. No solo la cuarentena. No solo el distanciamiento social. Háganlo todo". En este contexto, ha insistido en que el país que niegue que puede tener un grave problema con el coronavirus "está cometiendo un error mortal". "Le puede pasar a cualquiera", ha advertido.

Junto con la Fundación de las Naciones Unidas y la Fundación Suiza de Filantropía, la OMS ha lanzado este viernes el fondo de respuesta solidaria Covid-19, para permitir a los ciudadanos y organizaciones contribuir. Hasta ahora, se ha dependido principalmente de los gobiernos para apoyar la respuesta.

"Ahora todos pueden contribuir. Los fondos recaudados se utilizarán para coordinar la respuesta, para comprar máscaras, guantes, batas y gafas para los trabajadores de la salud, para comprar pruebas de diagnóstico, para mejorar la vigilancia y para invertir en investigación y desarrollo. Agradecemos a Google, Facebook y a las personas que ya han contribuido. Cada dólar donado es un dólar para salvar vidas. Estamos todos juntos en esto", ha concluido.