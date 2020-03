El Ayuntamiento valora que el juez le da la razón ante la demanda de 6,6 millones por el Hospital Averroes

En una rueda de prensa, el concejal ha detallado que la entidad reclamaba una compensación por daños y perjuicios de unos 6,6 millones de euros en un recurso en relación con este proyecto que habían previsto para la zona del Tablero.

Según ha resaltado Fuentes, tras elogiar la labor del entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, el popular Luis Martín, y los reponsables municipales en aquellos momentos, "la extinción del derecho de superficie con la motivación en la que se funda resulta firme e inatacable, debiendo asumirse por ambas partes", de modo que "ésto confirma que los responsables de la gerencia lo hicieron de manera impecable", ha subrayado el edil.

En este sentido, el delegado de Urbanismo ha apuntado que la parcela que estaba afectada por el recurso ahora queda libre y el organismo autónomo hará su uso dotacional como estaba tipificado.

Por otra parte, sobre el Cordel de Écija, Fuentes ha comentado que "siguen las conversaciones con los grupos para explicarles el proyecto, que es un acto reglado", a lo que ha añadido que "es un proyecto de ciudad y hay que sacarlo con el mayor consenso posible", con "la participación del movimiento ciudadano, el comercio, los empresarios y la ciudad".

Tras pedir "no manosear el tema", ha indicado que "se obviaba un sistema general que es irrenunciable", dado que "no se puede concebir como zona peatonal un puente", a lo que ha agregado que "un puente hacia la Universidad Loyola es vital y no una pasarela". Además, ha mencionado que tiene que haber informes sobre el proyecto por parte de la Junta y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).