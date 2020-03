Coronavirus.- Set creuers i 11.500 passatgers es quedaran sense atracar en el Port de València

20M EP

Un total de set creuers i 11.500 passatgers es quedaran sense poder atracar en el Port de València durant les pròximes dos setmanes, després que el Govern central haja prohibit l'entrada de bucs de passatgers procedents de la República italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols com a mesura excepcional per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19. No obstant açò, els treballs de mercaderies segueixen amb "normalitat absoluta".