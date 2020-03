Coronavirus.- La Generalitat autoritza l'ús de mitjans sanitaris públics i privats per a atendre la pandèmia

El decret inclou canvis que afecten els treballadors sanitaris, com la modificació de l'àmbit territorial, la suspensió temporal de la normativa de jornada i descansos o la possible cancel·lació de vacances i reduccions, excepte a les embarassades.

"Davant la situació de sobrecàrrega assistencial pel Covid-19, és indispensable comptar amb recursos humans addicionals, en funció del necessari", ha defès la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de premsa després del ple.

Totes les mesures extraordinàries són aplicable mentre es mantinga l'emergència pel brot. Una de les principals és l'autorització d'habilitar espais per a ús sanitari en locals públics o privats que reunisquen les condicions d'assistència ambulatòria, consulta o hospitalització, prèvia autorització judicial.

ELS TREBALLADORS PODRAN SER REQUERITS EN TOTA LA COMUNITAT

També es modifica l'àmbit territorial del personal, amb el que tots els professionals depenents de Sanitat podran ser requerits per a realitzar cobertura directa o indirecta, segons les seues competències i independentment del seu lloc de treball. Açò anirà acompanyat de possibles mesures de mobilitat geogràfica a la Comunitat Valenciana.

En els centres sanitaris se suspèn temporalment la normativa laboral i de descansos, d'aplicació a cada tipus de personal després de comunicar-ho als sindicats. La suma dels descansos no podrà baixar de 70 hores a la setmana, amb una mitjana de deu hores lliures entre cada jornada.

Paral·lelament, Sanitat podrà suspendre el règim de permisos, llicències, reduccions o vacances, excepte en les professionals embarassades, i cancel·lar tant les exempcions de guàrdia per raons d'edat com les autoritzacions de compatibilitat.

ESTUDIANTS I JUBILATS

Per al reforç de personal s'autoritza el nomenament de titulats de Medicina sense l'especialitat corresponent, així com la recuperació de treballadors en situació de jubilació: facultatius i infermers menors de 70 anys que podran demanar-ho voluntàriament a jornada completa o parcial.

La Conselleria de Sanitat també contractarà estudiants universitaris de Medicina i Infermeria en l'últim any de carrera, sempre de forma voluntària i en constant supervisió per un professional autoritzat.

LLITS DE RESERVA I SUSPENSIÓ D'OPERACIONS

Dins dels hospitals hi ha altres mesures especials de caràcter preventiu, al marge del decret, com establir llits de reserva "sempre que siga possible". En funció de les necessitats es podran suspendre o ajornar els ingressos o intervencions quirúrgiques programades i les proves diagnòstiques i consultes externes no preferents.

A conseqüència de la pandèmia es prohibeix la celebració de vetles de morts per coronavirus tant en instal·lacions sanitàries públiques com privades. "No descartem que es puga ampliar a qualsevol funeral per a evitar el risc", ha precisat la consellera.