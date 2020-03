Proexport llama a la calma porque los productos se reponen en un plazo de 24 horas

Por ello, ha asegurado que trabaja "sin descanso" para garantizar el suministro de alimentos, y ha hecho hacer una llamada a la calma a todos los ciudadanos para que no se alerten y acaparen alimentos innecesariamente.

"El sector hortofrutícola español ha mostrado su capacidad de seguir cubriendo las necesidades de los consumidores en este escenario de crisis y lo vamos a seguir haciendo", confirma el presidente de Proexport, Juan Marín Bravo, tras las situaciones de alarma vividas en los supermercados españoles.

A su juicio, "l peor que puede pasar es el miedo. Confiemos en las autoridades sanitarias y también en quienes producimos y suministramos los alimentos que necesitamos. Los productores de frutas y hortalizas españoles y el sector de la distribución demuestran cada día su eficiencia", afirma Marín.

Por este motivo, Proexport se suma a la llamada a la tranquilidad solicitada por Gobierno, asociaciones empresariales y organizaciones de consumidores. "Es vital no caer en el alarmismo y no comprar alimentos por si acaso, provocando que personas que los puedan necesitar con más urgencia no los tengan", señala.

Reitera que empresas y trabajadores "continúan trabajando para garantizar alimentos sanos tanto en situaciones de normalidad como en situaciones extraordinarias como la que nos está tocando vivir".

Ante esta situación tan excepcional, "urgimos a las autoridades que implementen las medidas específicas necesarias para mantener la capacidad para producir alimentos. La producción hortofrutícola y alimentaria requiere de acciones especiales y proporcionadas para poder seguir haciendo nuestro trabajo, sin menoscabo de la seguridad de nuestros trabajadores".

Desde Proexport recuerdan que mantener una alimentación sana y equilibrada es uno de esos hábitos que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura puede ayudarnos a mantener y proteger nuestro sistema inmunitario.

"No hay una dieta específica para protegernos de los virus, tampoco del coronavirus, pero seguir una dieta saludable resulta una vez más una herramienta básica y es importante seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias", señala.