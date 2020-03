Granada recibe 765 ejemplares adaptados a lectura fácil para víctimas de violencia de género con discapacidad

Según informa la Junta en nota de prensa, en concreto, se trata de 13 documentos, incluyendo algunas de las leyes más importantes, que suman 404 páginas y de los cuales se distribuirán 7.150 ejemplares, de los que a la provincia de Granada llegarán 765, que serán distribuidos desde el Centro Provincial del IAM a juzgados especializados, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado así como la red de Centros Municipales de Información a la Mujer.

Asimismo, la Junta ha anunciado que se podrán descargar en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer a partir de la próxima semana.

A este respecto, el director general de Personas con Discapacidad e Inclusión, Marcial Gómez, ha destacado que "cambiar la situación de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género requiere un mayor esfuerzo y la múltiple discriminación de la mujer con discapacidad explica la pertinencia de hacer una lectura de la accesibilidad con enfoque de género".

Al mismo tiempo ha señalado que "la participación social en igualdad de condiciones pasa por garantizar entornos accesibles y comprensibles, de modo que se promueve así la autonomía de la persona y, en particular, de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, tratando de evitar una mayor discriminación al no poder comprender adecuadamente la información sobre los recursos y no tener un acceso adecuado a los mismos".

Asimismo, Gómez ha apuntado que "cuando se habla de accesibilidad universal, se piensa, sobre todo, en poder acceder y utilizar el espacio, pero pocas veces se piensa en comprender la información que nos rodea. La accesibilidad cognitiva es la gran ausente".

Y además ha puesto en valora que "es la primera vez que se adaptan a lectura fácil documentos tan útiles para las mujeres víctimas de violencia o en riesgo de serlo. Y que se hace un estudio en términos de accesibilidad cognitiva de la documentación y de los espacios de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, teniendo en cuenta a aquellas mujeres que tienen una discapacidad".

Por su parte, la directora del IAM, Laura Fernández, ha incidido en que "la accesibilidad cognitiva tiene como objetivo hacer el mundo más fácil de entender, y somos conscientes de la necesidad de adaptar nuestros documentos de referencia a una lectura fácil que permitan que nuestro mensaje llegue a toda la población".

"Tenemos que ponernos las gafas violetas también para mirar la accesibilidad cognitiva. Podemos y tenemos que hacer el mundo más fácil de entender teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, siendo conscientes de la existencia de un sesgo de género también en la accesibilidad de las personas", ha subrayado.

Fernández también ha explicado que "estos materiales han sido elaborados con financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que resalta que han de tenerse en cuenta las necesidades de las mujeres con algún tipo de discapacidad con el objetivo de eliminar barreras de accesibilidad en un proceso complejo y largo de salir como es el de la violencia machista".