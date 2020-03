Oltra insiste ante la llegada de visitantes que no se debe viajar: "Esto no son unas vacaciones"

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al pleno del Ejecutivo valenciano al ser preguntada sobre si preocupa al Gobierno valenciano la llegada de visitantes procedentes de Madrid a las zonas de costa y si se ha trasladado la petición de que se suspenda la comunicación vía AVE con la capital.

Oltra ha basado su respuesta en una apelación a la responsabilidad, de la ciudadanía por un lado, ya que el Gobierno ha declarado algunas zonas, entre ellas Madrid, como de alto contagio y se ha pedido no viajar si no es estrictamente necesario, pero también a la de los poderes públicos, que deben "garantizar el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias".

"Es competencia del Gobierno de España garantizar que en todo el territorio se cumplan las recomendaciones sanitarias", ha subrayado, para agregar que es "de sentido común" que cada uno vele por ese cumplimiento desde sus competencias.

"No viajen si no es imprescindible", ha incidido la vicepresidenta, que ha recordado que "esto no son unas vacaciones, es una emergencia sanitaria que requiere de un comportamiento para no expandir más el virus o extenderlo a zonas donde no había llegado".

"Estamos intentando poner puertas al campo, que se expanda lo menos posible y lo más lentamente posible. Todos los poderes públicos deben garantizar que se cumplan las recomendaciones sanitarias y toda la población debe cumplirlas, es por su bien también", ha reiterado.

Además, ha recordado que cualquier persona que esté en la Comunitat Valenciana, lleve toda su vida o tres días, si presenta síntomas compatibles con el coronavirus y ha estado en una zona de alto contagio "debe permanecer en su lugar de residencia, apartamento, hotel o casa, y llamar al 900300555" para recibir instrucciones. "Estas son las recomendaciones sanitarias y el protocolo que todo el mundo tiene que seguir y esperamos que se cumpla", ha agregado.

"No vienen días fáciles y como no vienen días fáciles tampoco es cuestión de generar más alarma de la necesaria, que ya se está generando sola", ha dicho ante la pregunta de si se han previsto medidas en caso de que la llegada de madrileños pudiera colapsar el sistema.

Respecto a si cree que el hecho de que se tomaran medidas primero en Madrid con el cierre de colegios y el teletrabajo ha podido provocar ese efecto llamada hacia la costa, ha indicado que se está trabajando desde las comunidades de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y hubo regiones en las que se tomaron medidas especiales "porque tenían un foco mayor de contagio"

"Todas las decisiones van al unísono, quitando allí donde había un alto foco de contagio, que se tomaron medidas específicas", ha insistido.

Oltra se ha despedido de los periodistas advirtiendo de que "es posible que la rueda de prensa del viernes que viene sea en otro formato", según las circunstancias. De hecho, la de este viernes ha contado ya con menos medios presentes y se han formulado preguntas por vía telemática.