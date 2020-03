La Fundación Princesa de Asturias lleva desde el 24 de febrero con medidas para minimizar riesgos

"En todo momento hemos contado con asesoramiento médico profesional para diseñar el plan y tanto el presidente como el Patronato de la Fundación han estado informados de cada paso", han explicado.

Así, todo el equipo de la Fundación fue informado el 6 de marzo del plan con las medidas a adoptar para minimizar el riesgo de contagio del propio personal, no contribuir a extender el virus y mantener la viabilidad de la actividad de la propia Fundación, priorizando aquellas labores identificadas como primordiales en este momento del año.

Algunas actividades de los coros de la Fundación Princesa tuvieron que comenzar a cancelarse el 10 de marzo en vista de las previsiones. Posteriormente, este viernes ya parte del equipo ha comenzado a trabajar desde su domicilio.

A partir del día 16 de marzo, la previsión es que todos los profesionales de la Fundación Princesa de Asturias comience a trabajar en remoto durante dos semanas como mínimo. Habrá reuniones semanales de coordinación presenciales de la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, con el equipo directivo de la entidad y el responsable de Sistemas Informáticos.

Además, han recordado a todo el equipo mantener el menor número posible de contactos personales y salir de casa solo cuando sea imprescindible. "La responsabilidad no es solo para no contraer el virus, sino muy especialmente para velar por el conjunto de la sociedad y en particular por las personas más vulnerables", explican desde la Fundación Princesa, entidad presidida por Luis Fernández-Vega.

GALARDONES INTERNACIONALES

La Fundación Princesa de Asturias es una institución privada sin ánimo de lucro, cuyos objetivos son contribuir a la exaltación y promoción de cuantos valores científicos, culturales y humanísticos son patrimonio universal y consolidar los vínculos existentes entre el Principado de Asturias y el título que tradicionalmente ostentan los herederos de la Corona de España.

El Rey Don Felipe VI ha sido Presidente de Honor de la Fundación desde su creación en 1980. Tras su proclamación como Rey de España el 19 de junio de 2014, S.A.R. Doña Leonor de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias, ostenta la Presidencia de Honor de esta institución, que convoca anualmente los Premios Princesa de Asturias.

Destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional, se conceden en ocho categorías: Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Concordia y Deportes. Los Premios son entregados en una solemne ceremonia anual que tiene lugar en octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo.

La ceremonia de entrega de los Premios está considerada como uno de los actos culturales más importantes de la agenda internacional. A lo largo de su historia, estos galardones han recibido distintos reconocimientos, como la declaración extraordinaria que la Unesco realizó en 2004 por su excepcional aportación al patrimonio cultural de la Humanidad.