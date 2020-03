TvBoy hace una llamada a quedarse en casa durante por el coronavirus con un grafiti del Tío Sam con mascarilla

El artista urbano TvBoy ha utilizado el icono del cartel del Tío Sam, usado durante la Primera Guerra Mundial para reclutar soldados para hacer un llamamiento a permanecer en casa durante la crisis del coronavirus.

La obra titulada Divided we stand, united we fall (Divididos aguantamos, unidos caemos), y que ha aparecido esta madrugada en el centro de Barcelona, usa la imagen del famoso cartel, al que le ha colocado una máscara y la bandera de la Unión Europea, y la frase I want you to stay home (Quiero que te quedes en casa).