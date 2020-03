Coronavirus.- Consell i distribuïdors asseguren proveïment en comerços: "No hi ha motiu per a l'arreplegadissa massiva"

Així s'han pronunciat aquest divendres després d'una reunió entre el màxim responsable del Consell i representants del sector de la distribució agroalimentària i les associacions de consumidors, una reunió, en paraules del president, "profitosa" per a "seguir treballant des de la corresponsabilitat".

Han participat, entre d'altres, el director de l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (Asucova), Pedro Reig, i la presidenta de l'Associació Valenciana de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius, Vicenta Alcácer.

Ximo Puig ha garantit "el proveïment de la població de la Comunitat Valenciana" i ha posat l'accent que el sector de la distribució valencià és "extraordinari" i, fins i tot, "líder d'Espanya", per la qual cosa ha cridat a estar "absolutament segurs en aquesta situació".

"No hi ha cap motiu per a l'arreplegadissa massiva de productes perquè hi ha garantia de subministrament", ha insistit el president de la Generalitat, que insisteix que s'està vivint un "moment difícil del qual eixirem".

En aquest sentit, ha demanat una "actitud serena" perquè "no serveix de res manera tindre una actitud frenètica que l'única cosa que pot tindre és conseqüències negatives".

En la mateixa línia s'ha pronunciat el director de l'Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (Asucova), Pedro Reig, que ha posat el focus en què la Comunitat Valenciana compta amb una "amplíssima i diversa xarxa de distribució minorista d'aliments en tot el territori", que inclou més de 2.000 establiments.

Aquesta xarxa, juntament amb l'"eficiència logística" i la "responsabilitat de tota la cadena agroalimentària", fan que es puga "garantir el proveïment a la població". "Fem una crida a la tranquil·litat, a la mesura, a la compra responsable", ha manifestat, abans d'insistir en la "coordinació i comunicació constant" del sector amb les autoritats.

Preguntat per si tenen constància de falta de productes durant els últims dies, ha assenyalat que "diàriament es reaprovisionen tots els supermercats". "Eventualment, en determinats llocs, en determinats moments i en determinades categories, evidentment dins de l'increment del consum general es poden produir aquestes coses, però insistisc que tenim una amplísima xarxa de supermercats que està proveïda diàriament i en molts casos més d'una vegada al dia. Dins de que algun producte puguem haver tingut algun tipus de situació que s'haja pogut acabar abans del previst, es reposen diàriament", ha recalcat.

COMPRA ONLINE

A més, preguntat per la possibilitat que se'n vaja a restringir el servici de compra online, ha assenyalat que "no hi ha previsió d'açò" i que, en tot cas, "que l'online puga créixer està dins de les previsions".

Per la seua banda, la presidenta de l'Associació Valenciana de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius, Vicenta Alcácer, ha subratllat: "Hem d'estar segurs que el proveïment està assegurat i que cadascun hem de ser responsables també per a afrontar aquesta situació tan difícil". Així, ha advertit sobre les "notícies falses" i ha demanat "fer cas no solament al que ens manen per les xarxes sinó a les notícies oficials".