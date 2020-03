Coronavirus.- Sanitat confirma 21 casos més a la Comunitat Valenciana i els contagis ascendeixen a 119

D'aquests positius, 17 s'han localitzat en la província de València i 4 en la d'Alacant, segons ha informat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la roda de premsa posterior al ple del Consell.

Així mateix, ha revelat que una de les persones que ha donat positiu és la directora general de Salut Pública de la Generalitat, Ofelia Gimeno, qui presenta simptomatologia lleu i es troba en el seu domicili.

Barceló ha apuntat que en aquest cas se'n van a aplicar "les mateixes mesures que per a qualsevol altre ciutadà". Salut Pública va a activar el protocol per a esbrinar les persones amb les quals va estar en contacte la directora, qui ahir ja no va acudir al seu lloc de treball.

La titular de Sanitat ha comparegut davant els mitjans per a donar compte de la situació actual a la Comunitat Valenciana i informar del decret aprovat aquest divendres pel ple del Consell i les resolucions adoptades davant la crisi pel Covid-19.