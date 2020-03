Detingut el conductor del cotxe implicat en un accident en el qual va morir un motorista en l'N-240 a Almassora

El sinistre, en el qual es van veure implicats un cotxe i una moto, es va produir sobre les 4.30 hores del dilluns, segons va informar el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

Després de rebre l'avís, el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual va realitzar la reanimació cardiopulmonar avançada i altres maniobres d'estabilització i van aconseguir recuperar les constants vitals del motorista, de 54 anys.

No obstant açò, posteriorment, l'home va ser traslladat a l'Hospital General Universitari de Castelló per politraumatisme en l'ambulància de suport vital avançat, on va morir.