Violeta Mangriñán aclara las dudas sobre su aumento de pecho

Violeta Mangriñán ha vuelto a deleitarnos con sus stories. La exsuperviviente es una aficionada de las redes sociales, una vía para estar en contacto con sus fans prácticamente las 24 horas del día.

Esta vez hizo acto de presencia para contestar a todas las dudas que sus fans podían tener acerca de su operación de pecho. Y ¡ojo al dato!, la extronista lo ha contado todo, sin dejarse ningún detalle.

Los fans comenzaban la ronda de pregunta y querían saber si la operación era tan dolorosa como cuentan, a lo que la viceversa contestó: "Obviamente la operación no duele porque te anestesian por completo".

Otra de las preguntas era la forma de las prótesis, ¿las lleva anatómicas o redondas? Violeta despejó las dudas: "Las llevo redondas porque fue lo que me recomendó el cirujano. Hacedle caso al cirujano, yo lo hice y estoy encantada".

En cuanto al tamaño, la exsuperviviente afirmó que utiliza "la 90 grande", pero esto no es todo. Los seguidores tenían ganas de saber el precio de la operación, y Violeta Mangriñán no tuvo tapujos en decirlo. "Me operé con 23 años, el 5 de septiembre de 2017 (nunca me olvidó). Me costó 5.000 euros y algo creo recordar, y lo hice cuando trabajaba en Zara (cobraba poco más de mil euros al mes). Ahorré porque tenía mucho complejo y me hacía muchísima ilusión".

Para terminar contó que su hermana Lila no se había operado "de nada", ante las dudas de sus seguidores sobre una posible operación de pecho, y además confesó que en la actualidad no había recuperado al cien por cien la sensibilidad en la zona. "A las tres semanas volví a trabajar, tardé dos meses en volver al gimnasio. A los tres meses hacía vida normal sin molestias. Lo que más me fastidiaba era no poder dormir boca abajo. A día de hoy sigo sin poder del todo bien. Y lo echo de menos", confesó la influencer.