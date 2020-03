À Punt estrena aquest diumenge 'La sala', sèrie coproduïda amb HBO entre una comissaria i una presó

'La sala' consta de huit capítols de 45 minuts, dels quals la televisió pública valenciana emet el diumenge els dos primers a les 21.40 hores, avança l'ens en un comunicat.

Francesc Garrido, Raúl Prieto, Goya Toledo i Natalia Rodríguez encapçalen la llista de protagonistes d'aquesta producció que transcorre en bona part en la sala d'interrogatoris d'una comissaria i en la de vis a vis d'una presó.

Dirigida per Manuel Sanabria i César Arriero, 'La sala' és una producció d'Isla Audiovisual, Funwood Mediar i Can Can. Totes les emissions de la televisió d'À Punt es poden seguir en la seua pàgina web i aplicacions mòbils i d''smart TV'.

Yago Costa és un inspector de policia especialitzat en interrogatoris que, sense motiu aparent, comet un assassinat pel qual estarà en la presó durant anys. Allí rep la visita de Sara Sibilio, una jove periodista que ho entrevista per a intentar saber els motius del crim.

Capítol per capítol es descobreixen els diferents casos que Yago va investigar i els motius pels quals va cometre el crim, després del que a foc lent ix a la llum una gran trama de corrupció.