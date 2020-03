Cs ofrece apoyo a Page para modificar los presupuestos de C-LM de cara a adoptar medidas contra el virus

Así lo ha exigido el diputado regional David Muñoz en una rueda de prensa vía 'streaming' y sin medios de comunicación atendiendo a las medidas de prevención de contagios tomadas por el partido.

La formación naranja ha propuesto modificar la ley de presupuestos con el fin de reforzar las partidas presupuestarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en orden a intensificar los recursos materiales y personales de los centros sanitarios para aumentar el número de pruebas que se están realizando para detectar contagios de coronavirus y para atender a las personas que estén infectadas o se vayan a infectar.

Además, ha pedido aumentar la partida del fondo de contigencia y flexibilizar aquellas limitaciones que establece la ley de presupuestos para la disposición y modificación de los créditos presupuestarios para poder gestionar con mayor agilidad y facilidad todo lo que es el presupuesto para adoptar estas medidas.

Con esta modificación, Cs quiere que se dé el carácter de ampliables a todos los créditos que estén vinculados a acciones necesarias para contener la pandemia. También solicita reducir el tramo autonómico del IRPF y crear mecanismos para conciliar la atención y el cuidado de los niños y personas mayores hasta que se puedan reabrir los centros educativos y los centros de día de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo ha planteado destinar todos los fondos del programas dedicados a incentivos empresariales para paliar los efectos en los autónomos y microempresas de la región que vean reducida su actividad por los contagios del coronavirus.

CS NO SERÁ UN OBSTÁCULO

"Cualquier ley que tenga que ser aprobada o que tenga que ser modificada para contener el virus o crear medidas que puedan facilitar la situación que están pasando las familias y empresas, desde Cs vamos a trabajar y no vamos a poner ningún obstáculo", ha sentenciado Muñoz Zapata, quien ha insistido en que Cs agilizará su tramitación.

De otro lado, Cs ha pedido suspender la actividad ordinaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, salvo aquella que sea "estrictamente necesaria" para aprobar iniciativas legislativas o de cualquier otro tipo que sean necesarias para contener el coronavirus y paliar sus efectos en las familias, las empresas y autónomos.

Igualmente, ha solicitado suspender las reuniones que están previstas para negociar la reforma del Estatuto de Autonomía. "Ahora mismo hay que atender lo urgente y la reforma del Estatuto es importante pero no urgente", ha señalado.

De este modo, el diputado de la formación naranja ha comentado que "en tiempos de guerra" hay que estar con cualquier gobierno, por lo que se ha puesto a disposición y en absoluta colaboración no solo con el Gobierno de Castilla-La Mancha sino en todos los gobiernos municipales donde Cs no gobierna y está oposición. También ha pedido al resto de partidos la misma colaboración en los ayuntamientos donde Cs gobierna en coalición.

Para Cs, el Gobierno regional ha actuado "tarde" y cuando lo ha hecho "no ha actuado bien". No cree que "lo haya hecho de mala fe", pero considera que "se ha visto superado por las circunstancias y ha caído en la inacción". Piensa que "no es momento de pedir dimisiones", sino para ser útiles a la ciudadanía y para buscar soluciones de colaboración.