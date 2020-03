Coronavirus.- La Sala X suspende diversos conciertos y aplaza otros ante la crisis del Coronavirus

Así, el concierto previsto para la noche de este pasado jueves con los emblemáticos Amphetamine Discharge ha sido aplazado al 18 de septiembre.

Respecto a este viernes, el concierto previsto de Vera Fauna ha sido aplazado a una fecha aún por confirmar, mientras el de Reggae Dub X ha sido cancelado.

Por lo que se refiere al sábado, el concierto de Arco ha sido aplazado al 27 de noviembre y el de Balkan vs Cumbia ha sido cancelado, situación esta última que afecta a los conciertos de My Diligence + Solar y Torche + Russian Circles previstos los días 19 y 20 de este mes. El concierto de The Bellrays previsto para el día 26 de marzo, de otro lado, se aplaza a una fecha aún por confirmar.