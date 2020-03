Paula Echevarría se somete a un tratamiento de Vitamina C para reforzar sus defensas por temor al coronavirus

Los contagios de coronavirus no paran de multiplicarse cada día. Muchas personas han optado por el teletrabajo y han compartido el hashtag #YoMeQuedoEnCasa para concienciar a la población de no salir y evitar más casos.

Sin embargo, hay personas que por su trabajo no pueden quedarse aislados en sus hogares, como es el caso de Paula Echevarría. Por eso, la actriz de Velvet ha optado por hacerse un tratamiento de vitamina C y ozono para reforzar su sistema inmunológico.

La asturiana ha compartido el proceso por Instagram y ha comentado que, al ser exfumadora, haber tenido neumonía, ser alérgica y un poco asmática, el virus podría afectarla mucho, por lo que con ese tratamiento evita que la afección sea mayor.

El tratamiento al que se ha sometido Paula en su propia casa lo ha explicado el médico vía stories por el Instagram de la actriz: "Te hemos hecho una hemoterapia y una sonoterapia con vitamina C y Ozono. ¿Para qué?, para aumentar tus defensas y tu capacidad de resistencia. Nos afecta fundamentalmente para resistir cualquier tipo de infección, no evita ningún tipo de contagio pero sí mejora la capacidad de respuesta la Vitamina C. No lo digo yo, lo dicen las publicaciones internacionales”, comentaba con una mascarilla puesta.

También aprovechó para intentar concienciar sobre la alarma social en torno al coronavirus: “Lo que quiero que sepáis es que tenéis que ocuparos, no preocuparos ni poneros histéricos. Todos sabéis cuales son las medidas, fundamentalmente para evitar el contagio”, explicaba el experto.

Los últimos días, la actriz ha estado compartiendo fotos de su viaje a Miami después de su aventura con Jesús Calleja por Kenia para el programa Planeta Calleja, pero también ha querido dar las gracias a los profesionales sanitarios que se están dejando la piel para hacer frente al COVID-19.