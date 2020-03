Ana Rosa denuncia la difusión de vídeos manipulados como el de Irene Montero tosiendo sobre Boti García en el 8M

La noticia del positivo en COVID-19 de la Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha despertado la polémica en torno a la decisión de celebrar el pasado domingo la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Las redes sociales han convertido en viral un vídeo en el que puede verse a Montero tosiendo encima de Boti García en el 8M.

El programa de Ana Rosa ha emitido este viernes las imágenes sin conocer que el contenido del vídeo estaba manipulado y que realmente la ministra no estaba tosiendo. La presentadora ha rectificado en cuanto su equipo le ha comunicado el error y ha aclarado que el audio había sido manipulado.

Ana Rosa Quintana ha denunciado la difusión de este tipo de "bulos" y ha advertido lo peligrosos que pueden ser este tipo de fake news en medio de la crisis sanitaria que está viviendo España.

En el vídeo aparece la Ministra de Igualdad sujetando una pancarta y tose cuando va a saludar a la activista, Boti García. La directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI se aleja de Montero y dice: "¡Me cago en la puta! Me estás tosiendo encima..." A lo que la militante de Podemos responde: "Tranquila, no me pasa nada".

Os traigo el estornudo de Irene Montero con audio. Irresponsabilidad gigantesca la de la ministra de igualdad al acudir al 8-M teniendo síntomas de coronavirus, su tuit dice que empezó a tenerlos el miércoles 11, nos ha engañado. pic.twitter.com/fHD07Ku1kV — David Santos (@davidsantosvlog) March 12, 2020

Las imágenes han sido difundidas a través de Twitter y el audio ha sido manipulado por algún usuario. El sonido real de las imágenes no se conoce, pero la ministra, Irene Montero, no tosió sobre Boti García.