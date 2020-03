Coronavirus.- Escola Valenciana ajorna les Trobades de les pròximes setmanes per l'emergència sanitària

Segons ha informat l'entitat en un comunicat, aquesta decisió afecta les Trobades de Mutxamel (27 de març), Benigànim (28 de març), El Campello, Rafelbunyol i Alfondeguilla (29 de març), Callosa d'en Sarrià i Petrer (4 d'abril) i Montolivet (5 d'abril).

Aquesta és una mesura preventiva extraordinària que Escola Valenciana "adopta per a vetlar per la salut de la ciutadania, donat el caràcter multitudinari que tenen les trobades, que congreguen milers de persones en cada comarca".

La suspensió de l'activitat també afectarà la resta d'activitats públiques programades per a les pròximes setmanes fins que la situació s'estabilitze i no hi haja risc sanitari per a la ciutadania.

D'altra banda, Escola apel·la a la vocació de servici públic d'À Punt i veu necessari que aquest i la resta de mitjans "s'adapten a la situació d'emergència sanitària i modifiquen la seua programació, incrementant en la graella l'entreteniment infantil i juvenil en valencià".

Així mateix, l'entitat llançarà una campanya per a educar des de casa. L'objectiu és que la cancel·lació de les classes i qualsevol activitat en el carrer no paren l'ensenyament dels més xicotets i per açò llançarà en el seu web un espai de recursos didàctics que poden ser realitzats des de casa.

Escola Valenciana alliberarà les guies didàctiques de Cinema a l'Escola, recomanarà llibres, cançons, pel·lícules i recursos que permeten seguir amb l'aprenentatge i entreteniment en valencià.