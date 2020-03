Coronavirus.- Compromís exigeix confinament a Madrid davant la "insensatesa" de desplaçaments massius a la costa

En un comunicat, Mulet ha advertit que en bona part de les localitats costaneres turístiques amb segones residències "s'ha disparat la presència de persones procedents de Madrid durant les últimes hores, una cosa que solament pot ser qualificat d'insensatesa".

"Òbviament, provindre de Madrid no significa estar infectat, però davant la gravetat de la situació, prendre-li-ho com unes vacances quan es demana evitar els moviments és una tremenda irresponsabilitat que pot contribuir, i molt, a propagar el virus i generar situacions de crispació social", ha asseverat.

El portaveu de la coalició valencianista ha recordat que Madrid és actualment el principal focus de propagació del Covid-19 i on més morts relacionades amb el virus s'han produït a Espanya. Aquesta situació també va provocar que fora on primer es van anunciar mesures com tancament de centres escolars, teletreball, suspensió d'esdeveniments i actes massius i paralització de l'activitat en el Congrés.