Barcelona ralentiza su ritmo pero no se para en el primer día sin escuelas por la pandemia del coronavirus

La ciudad de Barcelona se ha despertado este viernes a un ritmo muy inferior al de un viernes laborable normal, sin ir más lejos, al viernes pasado, 6 de marzo. El cierre de los centros educativos y el inicio del teletrabajo por parte de muchos empleados ha eliminado prácticamente las colas y las aglomeraciones en los transportes públicos de la capital catalana a primera hora. Pero tampoco ha supuesto ver andenes de metro o paradas de autobús vacías.

Esta mañana, la línea 2 del metro de Barcelona, que pasa por un punto tan turístico como es la Sagrada Família, que ha cerrado sus puertas y ha parado las obras, funcionaba con menos de la mitad del pasaje habitual alrededor de las 09.30 horas.

Muchos asientos estaban vacíos y la presencia de turistas y de menores de edad o mayores era prácticamente inexistente. Solo unos pocos usuarios llevaban puestas mascarillas o bufandas o pañuelos tapándose las vías respiratorias en los vagones y el silencio era mayor del habitual a estas horas.

La céntrica plaza Universidad tampoco es el hervidero de gente de cada día. Los skaters no faltan a su cita diaria con esta plaza dura de Barcelona pero son casi los únicos que la transitan. La boca de metro, que suele ser un punto de reunión de muchos barceloneses, este viernes tampoco lo es.

"De entrada, pedimos que la gente no vaya a bares y restaurantes. Si no se hace de forma voluntaria, las administraciones deben intervenir" (Ada Colau, alcaldesa de Barcelona)

No obstante, el transporte público en superficie sigue funcionando (a las 11.00 horas había una decena de taxis en la parada dela plaza) y los autobuses, incluido el Aerobus que conecta con el aeropuerto, también operan con normalidad. El tráfico es muy fluido pero no inexistente. Se asemeja más al de un día festivo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. David Zorrakino - Europa Press

Colau pide que no se acuda a terrazas, bares y restaurantes

Las famosas terrazas del Bar Estudiantil están montadas y tienen clientes. De momento no se prevé el cierre de veladores que este viernes se ha decretado en la ciudad de Madrid. Aunque la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se encuentra confinanda preventivamente en su casa al haber estado en contacto con un infectado por coronavirus, ha hecho este viernes una llamada a los ciudadanos para que no acudan a bares y restaurantes y restrinjan al máximo sus actividades sociales.

Colau ha advertido de que si el descenso de la actividad social "no se hace de manera voluntaria, la administración tendrá que intervenir". "De entrada, pedimos que la gente no vaya a bares y restaurantes. Si no se hace de forma voluntaria, las administraciones deben intervenir. No podemos actuar unilateralmente, hago un llamamiento a la máxima coordinación entre administraciones",

Lo mismo ocurre con comercios, bares y restaurantes del centro de Barcelona. Están abiertos. No obstante, el Gremi de Restaurants ha emitido este viernes un comunicado en el que se muestra muy crítico con el paquete de medidas gubernamentales para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Lamenta que "los diferentes gobiernos no estén a la altura de las enormes dificultades empresariales que comporta la parálisis económica" por esta crisis sanitaria.

Estantes vacíos pero sin peligro de desabastecimiento

Mercados y supermercados no amenazan de momento con situaciones de desabastecimiento pero sí que han visto muy reducidas las existencias de productos básicos como carne, arroz o papel higiénico ante los casos de ciudadanos que quieren acumular despensa en casa.

Mercabarna sigue asegurando que no hay peligro de falta de existencias para distribuir pero los mercados y supermercados están vendiendo más que de costumbre de algunos productos de alimentación. Afrucat ha detectado un 50% y un 100% más de salida de peras y manzanas de las cámaras frigoríficas estos días respecto a una semana del mes de marzo habitual.

Cierran el Zoo y el Parc del Tibidabo

Barcelona Serveis Municipals ha confirmado este viernes que cerrará al público el Parc d'Atraccions del Tibidabo y el Zoo de Barcelona el próximo sábado como medida de contención ante el avance del coronavirus. La suspensión de la actividad habitual durará 15 días, por lo que ambos recintos estarán cerrados hasta el próximo 28 de marzo. Los trabajadores del Zoo se han organizado para asegurar en todo momento la atención diaria a los animales.