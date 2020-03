USO Baleares pide una reunión urgente con Educación para tratar la crisis del coronavirus

"Desde USO reclamamos una reunión urgente de Educación con los agentes sociales para analizar las medidas anunciadas por parte del Govern y para aclarar la necesidad de que el profesorado tenga que permanecer en los centros sin alumnos", ha expresado el sindicato en un comunicado de prensa.

Tras el anuncio de la suspensión de las clases presenciales en Baleares por parte del Govern, el sindicato ha cuestionado porqué los empleados tienen que continuar acudiendo a los centros a trabajar. "Esta decisión no tiene sentido, porque no habiendo alumnos no hay ninguna necesidad significativa y supone un riesgo para los docentes y personal de administración y servicios que no podemos asumir", han asegurado desde USO.

Asimismo, han añadido que el propósito de suspender las clases es "que no se produzcan aglomeraciones". "En ese sentido, parece que el profesorado y demás personal que trabaja en los centros educativos sostenidos con fondos públicos no sean personas, dado que un claustro supone una concentración notable de individuos", han sentenciado.

Por estos motivos, USO ha instado al Govern a aplicar "el criterio de Cantabria, donde se suspenden las clases a partir del próximo lunes 16 de marzo, tanto para docentes como para alumnado". Además, ha solicitado que los docentes puedan teletrabajar para cuidar de los hijos y que los abuelos no tengan que asumir esta tarea.

En este sentido, han exigido "que se cubran las ausencias debidamente justificadas por cuidado de menores de 12 años durante las dos semanas" en las que las clases han quedado suspendidas. "Una medida preventiva no puede suponer elegir entre cuidar a tus hijos o perder salario o incluso el empleo", han señalado.