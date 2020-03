'El Hormiguero', 'El Chiringuito', 'OT202' y otros programas de televisión que se ven afectados por el coronavirus

Las medidas por la llegada del coronavirus a España y, ante el incremento de los casos según se suceden los días, han afectado a muchos ámbitos como, por ejemplo, el trabajo, la economía, al ocio y también a la televisión.

Es larga la lista de programas que, durante sus emisiones en directo y desde hace ya unos días, se han quedado sin aplausos del público. Así, se han podido ver las gradas de los platós de televisión completamente vacías.

'Sálvame', 'El Hormiguero', 'El Chiringuito', 'OT2020'…



El pasado martes día 10 de marzo, Carlota Corredera se dirigía a las gradas del plató de Salvame y mostraba a la audiencia televisiva que, por primera vez en once años, no había público en el plató: “Que hoy no haya público en el plató es una de las primeras medidas preventivas que, aquí en Mediaset España, se han tomado única y exclusivamente por precaución”, explicaba la presentadora.

Situación más complicada se vivió este jueves en El Chiringuito. Josep Pedrerol comenzaba explicando: "No tenemos Liga, no tenemos Champions..." y terminaba por dar la noticia de que el programa no se emitirá durante 15 días por falta de contenido: "Os quería anunciar [...] que nos tomaremos dos semanas en las que no estaremos con vosotros".

Lo mismo sucedía en el programa de Pablo Motos, donde el presentador decía sentirse raro al ver el plató de El Hormiguero sin público: “Desde hace 14 años siempre ha habido público en esta grada y es la primera vez que me enfrento a un programa así”.

Desde @El_Hormiguero mi programa de TV favorito, su presentador #PabloMotos cuenta sobre cómo se enfrenta al miedo, a propósito de que ahora presenta su show sin público debido al #Coronavirus. No está por demás prestar atención (3 videos). #COVID19pic.twitter.com/29relBG1QS — Paúl Zumárraga (@Poldelmal) March 12, 2020

En Televisión Española, también se ha tomado la decisión de cerrar las puertas de los platos al público como medida de prevención. Esto afectará por primera vez este domingo día 15 de marzo a la gala en directo de Operación Triunfo. Los concursantes serán informados de la noticia fuera de cámaras.

Esta medida no afecta, lógicamente, a los programas que se emiten ya grabados. Sin embargo, a la lista de programas que no contarán con público en sus emisiones en directo se suman otros muchos como, por ejemplo, El Intermedio, Todo es mentira, Zapeando, La Resistencia o Viva la vida.