Educació suspén les classes a partir del dilluns a la Comunitat de manera indefinida

El Govern valencià va seguir ahir la recomanació del president de l'Executiu central, Pedro Sánchez, i va optar per suspendre l'activitat docent en tots els nivells educatius a partir del pròxim dilluns, 16 de març, amb caràcter indefinit, a causa de la pandèmia del coronavirus.

Així ho va anunciar el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de la reunió de la Mesa de Coordinació Interdepartamental en la qual es va aprovar aquesta mesura, presentada per la Conselleria d'Educació que dirigeix Vicent Marzà. La reunió amb la resta de consellers es va prolongar durant dues hores en el Palau de la Generalitat

La mesura afecta a més de 700.000 alumnes d'universitats, Batxillerat, Educació Secundària Obligatòria (ESO) i Infantil, guarderies i Formació Professional (FP) de les tres províncies. Es dóna la circumstància que a la ciutat de València no era lectiu des de dilluns que ve i fins al divendres 20 amb motiu de la setmana fallera, un calendari que s'anava a mantindre pese a l'ajornament de les festes.

Segons va explicar Puig, amb aquesta decisió es pretén “fer el màxim esforç possible per a posar fi a aquesta situació tan complicada”. Així mateix, el president va indicar que, durant la reunió, també s'han iniciat treballs per a altres possibles mesures, que la Mesa adoptarà en la seua reunió de hui, després del Ple del Consell.

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va destacar que la suspensió temporal de l'activitat acadèmica “no ha sigut una decisió fàcil, però l'evolució dels esdeveniments ha fet totalment necessari adoptar una mesura d'aquestes dimensions”.

De la mateixa manera, va assenyalar el “permanent contacte” de la Conselleria amb els titulars d'Educació d'altres comunitats autònomes més afectades, com Madrid i el País Basc. Marzà va detallar que “per norma general” el personal docent haurà d'acudir als seus llocs de treball als centres educatius i estar en coordinació per a donar treball als xiquets “que estaran a casa, però que volem que continuen tenint activitat”, va afirmar. Unes instruccions detallaran en els pròxims dies tots aquests extrems.

A més, la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha acordat el tancament dels centres especialitzats d'atenció a persones majors (CEAM) de la Comunitat Valenciana, i que també afecta als viatges i activitats dels col·lectius de majors, diversitat funcional i joventut.

La Vicepresidència compta amb 34 CEAM en tota la Comunitat Valenciana, on es desenvolupen accions d'oci dirigides a les persones majors, que majoritàriament no tenen la condició de persones dependents, però que per la seua franja d'edat es troba entre els col·lectius més vulnerables davant el Covid-19.

En la seua compareixença d'ahir, el cap del Consell va reconéixer, a més, l'existència de preocupació pel desproveïment d'aliments i productes en alguns supermercats valencians davant la pandèmia, encara que va apel·lar a la prudència i a evitar els desplaçaments en la mesura que siga possible. “No sembla oportú ni raonable viatjar, no és el moment”, va subratllar.

Preguntat per un possible aïllament preventiu com es baralla a Madrid, Puig va dir que en el Consell estan “preocupats pel que està succeint davant una sèrie de presència massiva i de desproveïment en alguns supermercats”. En aquest escenari, Puig va cridar a la calma i a complir sempre les recomanacions.

D'altra banda, el diputat de Vox en Les Corts per Alacant Miguel Pascual també ha donat positiu per coronavirus i es troba aïllat a la seua casa en quarantena des del dimarts, segons va informar el propi parlamentari ahir.