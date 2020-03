Diego Matamoros pide perdón a Estela Grande y niega haber tenido otra relación: "Todos cometemos errores"

Diego Matamoros acudió este jueves a Sálvame para hablar sobre su situación actual tras su paso por Sábado Deluxe, donde habló sobre su ruptura con Estela Grande: "No estoy orgulloso. Quiero pedir perdón por el tono con el que se desarrolló la entrevista", aseguró en programa conducido por Carlota Corredera.

El hijo de Kiko Matamoros se sometió el pasado sábado al polígrafo para hablar sobre la modelo. En la entrevista contó su versión sobre la separación, aseguró que no cree a la joven cuando niega sentirse atraída por Kiko Jiménez y habló incluso de un presunto robo de una prenda de ropa a Laura Matamoros.

La actitud del invitado no gustó a Estela Grande, tal y como comunicó el madrileño en Sálvame: "Sé por Estela que le molestó bastante", contó, a lo que añadió: "Aquí el problema es que los dos estamos haciendo las cosas mal. Las cosas se están saliendo de madre y me gustaría que se hicieran de otra forma".

"Lo que me reprochó es que me estuviese riendo en ciertos momentos de algunas cosas y que no le parase los pies a mi padre", explicó. Por ello, admitió que está arrepentido y que no pasa por su mejor momento: "Todos cometemos errores. El pasado no lo puedo cambiar, pero sí puedo pedir perdón. Hay veces en las que uno erra", valoró en el espacio de Mediaset.

Por otro lado, Matamoros desmintió haber tenido una relación con otra persona, tal y como señaló este jueves una concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa en presencia de Estela Grande, quien apuntó que se sentía "muy caliente" ante la situación, ya que no pasa por una buena racha.

Finalmente, el joven se reafirmó en su posición de mantenerse separado de la exconcursante de Gran Hermano VIP 7. Además, reconoció que la sigue queriendo y que la echa de menos, pero eso no es suficiente para llegar a una reconciliación.

