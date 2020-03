Casado pide a Sánchez que "tome el mando" y califica las medidas de "tirita para tapar una hemorragia"

Pablo Casado cree que los pasos dados por el Gobierno son "insuficientes" y no considera "urgente" aprobar los Presupuestos Generales del Estado en plena crisis por el coronavirus. El presidente del PP compareció este jueves de forma telemática para analizar las últimas medidas aprobadas por el Ejecutivo. Casado apoyará el decreto ley pero insta a "completarlo" con nuevas medidas. Las tomadas, añadió, son medidas "tirita" que no pueden "parar la hemorragia".

Sobre las cuentas públicas, precisamente, Casado fue rotundo y no se sumó a la idea planteada por Inés Arrimadas. "No parece una vía operativa ya que su tramitación tardaría tres meses, no es una solución urgente sino más bien oportunista", y se pregunta si lo que pretende Sánchez es "que el PP apoye unos Presupuestos que ya tiene acordados con Podemos y los independentistas".

Desde Génova son especialmente exigentes con el Gobierno. Casado ha pedido a Sánchez que "se ponga al frente de la crisis" y asegura que el problema "no se va a solucionar con sugerencias". Por eso, pide medidas más rotundas. "El Gobierno está reaccionando muy tarde y se está parapetando en la ciencia en lugar de asumir el liderazgo político". Puso como ejemplo Italia, donde las medidas escalonadas "han sido un error".

Pablo Casado, además, hizo una comparación con la situación de 2008. En aquella crisis económica, según él, el PSOE fue negando las evidencias. "No se puede derivar responsabilidades, ni negar la gravedad: esto suena a lo que escuchábamos en el año 2008 o 2009", dijo, antes de añadir que la manifestación del pasado 8 de marzo supuso "una negligencia".

Sumándose a otras voces de su partido, Casado cree que el Congreso no debe parar, y pide que Pedro Sánchez comparezca en el pleno para explicar la gestión de la crisis del coronavirus. "Con las medidas oportunas de prevención", aclaró. El PP, por tanto, es exigente. "Lo que pedimos es una cooperación reforzada entre el Gobierno y las comunidades", terminó diciendo Casado.

Asimismo, aclaró que él se había realizado la prueba del Covid-19 tras el positivo de Ana Pastor, con resultado "negativo". Aprovechó ese punto para agradecer el trabajo de los sanitarios y desear una "pronta recuperación" a la vicepresidenta del Congreso.