Participantes en el 'workshop' de Medio Ambiente de la UNIA visitan las lagunas de Argamasilla y Grande

20M EP

Los participantes en el 'workshop' sobre Medio Ambiente 'Temporary wetlands future in drylands under the projected global change scenario' (El futuro de los humedales temporales en regiones áridas bajo el escenario proyectado de cambio climático), de la sede en Baeza (Jaén) de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), han realizado una visita a humedales jiennenses.