València convoca el Pla Territorial d'Emergències i designa com a coordinador al comité Cecopal

L'Ajuntament de València ha convocat el Pla Territorial d'Emergències i ha designat al comité Cecopal -Centre de Coordinació Operatiu d'Emergències Locals- per a la coordinació operativa de les mesures que s'han adoptat i s'hagen d'adoptar en el consistori a partir de la crisi del coronavirus.

Així ho han indicat aquest dijous l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, després de la reunió de la Junta de Protecció Civil celebrada aquesta jornada en el consistori per a abordar la situació arran de l'evolució del coronavirus.

En aquesta trobada han pres part també representants de la Delegació del Govern en la Comunitat Valenciana i de la Generalitat, com ha destacat el primer edil, a més de responsables municipals, membres dels grups de l'oposició local i dels serveis de Policia Local, Bombers i Protecció Civil.

Ribó, que ha presidit la trobada, ha explicat que en la Junta de Protecció Civil s'ha parlat de la situació de la ciutat i s'ha repassat l'estat i la planificació de diferents serveis municipals, així com la neteja de dependències municipals i dotacions com els autobusos de l'Empresa Municipal de Transports (EMT).

Entre les mesures acordades en la reunió, l'alcalde ha citat la suspensió de les activitats en la xarxa de biblioteques municipals i en els centres municipals de persones majors, així com la supressió dels cursos en els poliesportius municipals. L'Ajuntament ha adoptat aquestes decisions ateses les directives emeses en aquest sentit per la Generalitat, amb la finalitat d'evitar concentracions i reunions de persones o que aquestes siguen les menys possibles i així evitar o reduir possibles contagis.

Pel que respecta als centres de dia en què s'atén persones majors, fonts municipals han explicat que es mantenen oberts encara que han precisat que es permetrà que els usuaris que no acudisquen a ells no perden la seua plaça si es justifica per la situació actual. Així, han apuntant que hi ha 200 sol·licituds en aquest sentit.

Joan Ribó ha anunciat, igualment, la convocatòria per a aquest divendres del Consell Escolar Municipal amb la finalitat d'informar la comunitat educativa de la ciutat "de tota la situació" i ha assenyalat que en la Junta de Protecció Civil s'ha parlat també dels mercats municipals. Respecte a aquests últims ha subratllat que el proveïment d'aliments està garantit "des de Mercavalencia".

"Vull dir-ho amb molta claredat: No hi ha cap problema de desproveïment de cap producte. Eixe problema no el tenim a Espanya", ha manifestat, al mateix temps que ha asseverat que es garanteix així mateix la provisió d'aigua a la ciutat de València.

Joan Ribó ha afirmat que s'ha d'afrontar la pandèmia del coronavirus "d'una manera seriosa" i "complint estrictament les normes de les persones responsables, que són les autoritats sanitàries". "Així ho farem a l'Ajuntament però sense alarmismes", ha subratllat el primer edil, que ha dit que "les mesures alarmistes l'única cosa que fan és contribuir a augmentar els efectes d'aquesta maleïda bestiola sobre l'economia".

"L'economia en aquests moments ens està important molt. Tindrem un càstig molt fort per la supressió de les Falles. El que no volem és que això continue incidint en altres sectors de l'economia", ha agregat l'alcalde, que ha destacat a continuació que "el coronavirus no és la pesta negra ni la mal anomenada 'grip espanyola' sinó una pandèmia que es mou ràpidament".

Així mateix, Joan Ribó ha apuntat que s'estan investigant vacunes i medicaments per a combatre'ls i ha demanat a la gent "rigorositat, serietat i tranquil·litat".

Per part seua, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha explicat que aquest dijous s'ha acordat que "la Junta Local de Protecció Civil" siga l'òrgan que "pilote la gestió de la crisi" del coronavirus, que es troba en "una fase de contenció" que porta a treballar i aplicar plans "per a evitar contagis". L'edil ha agregat que el Cepopal -Centre de Coordinació Operatiu d'Emergències Locals- serà el que "diàriament gestionarà la situació de la pandèmia a la ciutat de València".

Cano ha coincidit amb Ribó en la necessitat de traslladar a la ciutadania "un missatge de tranquil·litat". "La gent ha d'estar tranquil·la. L'Ajuntament no sols mirarà de portes cap a dintre, les seues instal·lacions, sinó que com a govern de la ciutat atendrà totes les necessitats que hi haja a la ciutat. És la nostra obligació i així ho farem", ha assegurat.

El titular de Protecció Ciutadana ha ressaltat que s'estan "ja implementat els plans de contingència per a evitar possibles contagis" i ha considerat necessària "la col·laboració de tota la ciutadania". "Estem encara en una situació de contenció i hem de seguir ací. Estem posant totes les mesures, també econòmiques, perquè l'epidèmia no s'expandisca més, ni vírica ni econòmicament", ha insistit.

Comité de seguretat

D'altra banda, el Comité de Seguretat i Salut a l'Ajuntament de València i la Taula General de Negociació, que es van reunir ahir dimecres en sessió extraordinària, van adoptar mesures per a ser aplicades en els centres de treball municipals, ha agregat el consistori en un comunicat.

Així, ha detallat que aquestes mesures són "organitzatives i temporals" i ha precisat que "inclouen aspectes com l'assimilació a accident de treball dels períodes de baixa per aïllament o contagi de les persones treballadores per virus Covid-19".

Igualment, es contempla que durant els dies de vacances escolars de Falles es podran autoritzar, de manera temporal i personal, la modificació de l'horari fix dels empleats municipals en un màxim de dues hores per motius de conciliació familiar. A més, s'ha decidit posposar les activitats formatives de caràcter presencial i la celebració de proves selectives amb més de 125 participants, així com els viatges de treball.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat "la unitat d'acció i la col·laboració dels sindicats per a garantir la salut i la seguretat dels treballadors i les treballadores de l'Ajuntament de València".