Puig apel·la a la calma i a la col·laboració: "La por mai podrà destruir la voluntat d'ajudar"

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha apel·lat a la calma, la confiança, la prudència i la unitat per a superar la crisi del coronavirus, "un enemic invisible i desconegut". "El virus passarà, esperem que més prompte que tard", ha manifestat, i ha defensat que "la por mai podrà destruir la voluntat de caminar junts a ajudar a qui més ho necessita".

En una compareixença en Les Corts a petició pròpia, Puig ha fet balanç de la gestió del Covid-19 en la Comunitat Valenciana i ha llançat un pla de xoc a nivell sociosanitari i econòmic, amb mesures com tancar centres de majors o fomentar el teletreball.

La "difícil" decisió d'ajornar les Falles i la Magdalena ha centrat bona part del seu discurs, una mesura extrema que ha justificat que es va prendre quan ho va decretar el Govern, "ni abans ni després". Ha reafirmat el seu compromís de col·laborar perquè se celebren en 2020, a més d'anunciar crèdits per a artistes i comissions falleres i accions perquè els turistes "recuperen la confiança".

Respecte a l'evolució del coronavirus, Puig ha assegurat que la Comunitat Valenciana està ara com ara en fase de contenció i "preparada per a afrontar qualsevol escenari", destacant que "els epidemiòlegs transmeten que els protocols estan donant resultat".

"És un desafiament que ha obligat a totes les administracions a actuar des del rigor, la prudència i la proporcionalitat", ha defensat, perquè "està en joc el major bé: Una sola vida mereix tots els nostres esforços".

Com a balanç, Puig ha repassat les mesures desplegades en les últimes setmanes: suspendre lliurances, vacances i participació en congressos de sanitaris, duplicar l'atenció en el telèfon sobre el Covid-19 (900 300 555), cancel·lar pràctiques de graus de ciències de la salut o anul·lar els programes d'intercanvi de docents.

També ha lloat la "transparència informativa constant" de la Conselleria de Sanitat, amb 16 rodes de premsa des del 25 de febrer, en contacte "permanent" amb el Ministeri gràcies a la participació de la consellera, Ana Barceló, en els consells interterritorials i europeus. "Una coordinació de baix a dalt, amb tota l'estructura alineada en una unitat d'acció", ha asseverat.

De cara a les pròximes setmanes, ha cridat a seguir les indicacions dels tècnics i ha anunciat mesures com intensificar la neteja de seus judicials, dissenyar alternatives de formació per a escolars o conservar les incorporacions de treballadors temporals per a Falles en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

Cerca d’inverstigadors

Puig també ha avançat que convocarà als rectors de les cinc universitats públiques valencianes per a identificar grups de treball multidisciplinari que ajuden a minimitzar les conseqüències extrasanitàries del coronavirus. Ha cridat a invertir més en innovació, ciència i investigació, perquè "no podem recordar a santa Bàrbara només quan trona", i a reivindicar-la des de la política.

"No són hores fàcils, ni per a la ciutadania ni per als governants. Però junts, el poble valencià hem superat altres moments de dificultat", ha reivindicat apel·lant a l'empatia i la responsabilitat. Ha insistit que la "prioritat absoluta" és protegir la salut, especialment dels més vulnerables, i en què totes les decisions es basen en criteris científics.

Com és "una situació que té a veure amb la vida", Puig ha demanat la màxima col·laboració per a "tirar avant igual que després del desbordament del Túria o de les guerres". "Apel·le a l'ètica de la responsabilitat i a la humanitat de tots per una resposta ferma", ha proclamat.

I ha reblat: "Valencians, som una gran família de cinc milions de membres, i una família no deixa a ningú arrere. Cuidem-nos els uns dels altres, perquè ens necessitem a tots".