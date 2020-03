PP exige a Page que se disculpe con los alcaldes de C-LM por "amenazarlos" y haberles "abandonado"

Ha sido en rueda de prensa en las Cortes regionales, donde se celebra pleno ordinario, y acompañado de la portavoz del PP, Claudia Alonso, donde Manuel Borja ha cargado contra García-Page por haber "insultado" y "abandonado" a todos los alcaldes.

"Hoy esperábamos otra cosa", ha confesado el vicepresidente de la FEMP, "esperábamos que el presidente ofreciera medidas a los municipios de la región". Sin embargo, ha criticado que los alcaldes no hayan recibido aún ninguna instrucción por parte de la Junta. "Que pronto se le ha olvidado a Page su paso por el municipalismo", ha apuntado.

Los alcaldes, según ha recalcado, están "muy enfadados" porque ante la llegada del fin de semana y la multitud de eventos deportivos y culturales que estaban convocados, no han recibido instrucciones por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Ha desvelado que el Gobierno regional ha convocado el próximo lunes, por primera vez desde que comenzó la crisis del coronavirus, a los alcaldes. Dicho todo esto, ha pedido a García-Page que pida disculpas, rectifique y se dedique a gobernar. "Si le viene grande, ahí tiene la puerta", ha dicho.

De su lado, Claudia Alonso ha lamentado que el presidente castellanomanchego "no haya estado hoy a la altura de las circunstancias", no haya dado explicaciones y no haya tomado medidas.

"Hemos visto a un presidente desbordado, que es incapaz de tomar decisiones, y a un presidente que, con una actitud bochornosa, se ha dedicado a insultar y regañar a todas las familias de la región, a la UCLM y a todos los ayuntamientos de la región que están tomando decisiones certeras", ha afirmado.