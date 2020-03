Marta Sánchez da detalles sobre su noviazgo con el empresario canario Federico León

Hace tan solo unos días, Marta Sánchez aprovechaba para desmentir los rumores que últimamente se han extendido sobre su noviazgo con el empresario canario Federico León. "Por ahora no hay boda", reconoció ante los medios en la celebración de los 50 años de Cheska.

También destacó que su noviazgo no puede ir mejor. Y es que, además de la felicidad que comparten, la cantante está encantada con la buena relación de Fede, como lo llama ella cariñosamente, con su hija Paula, de 16 años.

Además de desmentir los rumores, Marta Sánchez no pudo reprimir, una vez más, sus sentimientos por el empresario. "Es un hombre que me ha dado mucha estabilidad. Me quiere bien, como soy, y quiere muchísimo a mi hija. Es como un padre para ella", comenzó confesando la intérprete de Desesperada.

"También es un hombre al que admiro. Estamos en un punto de nuestras vidas muy equilibrado", aseveró antes de sacar a relucir el tema de la diferencia de edad que tanto ha dado de qué hablar a algunos.

"A pesar de que los medios dicen que tiene 35 años, tiene 45. Pero esa diferencia de nueve años no nos afecta. Él ha corrido tanto para progresar en su carrera como empresario que nos entendemos muy bien y nos admiramos mutuamente. No hay diferencias ni posibles complejos", atajó la cantante, dejando bien claro que las cosas entre ellos no pueden ir mejor.

En plena forma

Pasados algunos momentos musicales polémicos –su reinterpretación del himno nacional se ganó opiniones de toda índole–, Marta Sánchez confirmó que se encuentra en plena forma.

"Estoy preparando la gira para verano y estoy componiendo mi disco. Me llegaban cosas, pero no me convencían y he decidido componer, como hice en el disco anterior, que es todo mío", dijo, dando a entender que está volcada en su nuevo trabajo.