El sector turístic demana poder fer ERTOs flexibles "per força major"

El sector turístic ha advertit aquest dijous que l'ajornament de les Falles i la Magdalena a causa del coronavirus ha provocat un "problema ja" en els seus negocis, en la seua majoria pimes, que requereix que es prenguen decisions "amb immediatesa". En el sector de les agències de viatges la "paralització de l'activitat és 100%" i ja únicament es fan cancel·lacions, mentre en els hotels l'ocupació ha caigut més d'un 80% i no hi ha reserves.

Així ho ha explicat la presidenta de CEV València, Eva Blasco, després de mantindre una reunió al costat del president de CEV Castelló, Sebastián Pla, amb associacions d'agències de viatges, sales d'oci, Hosbec, Turisme Castelló o la Federació Empresarial d'Hoteleria de València (FEHV) per a analitzar l'impacte en les dues províncies de l'ajornament de les festes.

Davant aquesta situació, el sector demana mesures "amb caràcter immediat". En l'àmbit laboral una de les seues principals peticions és que es permeta fer "ja" Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTOS) bé siga suspensions d'ocupació temporals o reduccions de jornada, que no impliquen el tràmit burocràtic habitual que podria demorar-se mesos.

Sempre sense deixar de costat "garanties de control" i amb la possibilitat de terminis de dos o tres mesos que podrien ampliar-se en funció de l'evolució del problema, ha apuntat Blasco. "El que volem és garantir eixos treballs en 2021; si se'ns posa en una situació crítica, això provocarà el tancament i aleshores sí que l'atur serà un problema", ha avisat la presidenta de CEV València.

Al seu torn, ha reclamat a l'Ajuntament de València que deixe "en suspés" tots els increments impositius anunciats per a 2020 i "paralitze immediatament la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), que a més s'havia incrementat per a moltes empreses".

"En altres sectors es parla d'una possible parada de producció en el futur però el nostre cas ja no tenim activitat: no tenim contractacions de viatges, els hotels estan buits, els festivals cancel·lats... en el nostre cas, el problema és ja", ha insistit.

Aquest teixit empresarial és a més de "molta pime", ha apuntat, per la qual cosa es troba amb un "problema de previsió, de renegociació de pagarés per a pagar després de Falles i de la Magdalena" i ara "no hi ha caixa", "no s'està ingressant".

Segons Blasco, "les empreses del sector turístic s'han quedat ja sense reserves i per tant ja sense circulant, amb greus problemes de tresoreria no en el futur, ja" pel que també ha reclamat també a la Generalitat "línies de finançament" a "cost zero", que es concedisquen amb "una anàlisi mínima de la realitat de l'empresa però que se'ns concedisquen sense demanar garanties i hipoteques personals".

En el cas de restaurants o cafeteries, en aquests moments queden valencians i valencianes que van a prendre el café, ha comentat, "però evidentment si arribàrem a situacions com han passat en altres països, la baixada també podria ser brutal", ha avisat.

Les restriccions de viatges es noten, no solament als Estats Units, sinó "a tots els llocs", ha dit. De fet, Espanya ja està en les llistes de diversos països que no permeten entrar. "En realitat estem en una situació anàloga a la d'Itàlia", ha assenyalat.

Quant a les dates de la futura celebració tant de les Falles com de la Magdalena, la presidenta de CEV València ha demanat que "es consensuen amb els sectors econòmics afectats", igual que les futures accions de promoció turística anunciades pel 'president' del Consell, Ximo Puig, per a acordar "què tipus de promocions" fer.